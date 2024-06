Messenger: ne akadj ki, ha nem kapsz azonnal választ - Szakértő mondja el, mi az oka

Egy szakértő magyarázta el, hogy miért nem feltétlenül baj az, hogy valaki nem válaszol azonnal az online üzenetekre. Hangsúlyozta, ez afféle digitális testbeszéd, és azt is elmondta, mit jelenthet a késlekedés például a Messengeren.

Ne akadj ki, ha nem kapsz azonnal választ a Messengeren!

Forrás: Shutterstock

Ne akadj ki, ha várnod kell a Messengeren!

Sokan kötelességüknek érzik, hogy azonnal válaszoljanak az üzeneteikre a Messengeren vagy akár a Tinderen, de náluk is többen vannak azok, akik ha nem kapnak rögtön választ vagy visszajelzést, szorongani kezdenek és úgy érzik, beszélgetőpartnerüknek nem elég fontosak.

De vajon valóban helyénvaló-e ez a szorongás? Biztos, arról van szó, hogy nem kedvelnek minket eléggé?

Nos, korántsem. Egyrészt a legézenfekvőbb, hogy beszélgetőpartnerünk családi ügyeket intéz vagy dolgozik és nincs ideje válaszolni - mondta Adrianne Carter testbeszéd-szakértő, aki a digitális testbeszédet kutatja.

Arról van szó: hogy mindenki másképp működik

Carter hozzátette, akkor sem kell a legrosszabbra gondolni, ha egy kezdődő párkapcsolatban történik ilyen. "Ha valaki lassan reagál, nem jelent azt, hogy nincs oda érted" - hangsúlyozza. "Arról van szó, hogy azok, akik gyorsan reagálnak, extrovertáltak, míg akik nem, azok az introvertáltak közé tartoznak" - tette hozzá.

Sokaknak a Tinder csak ugródeszka

A szakember kiért a Tinderre is: kutatások szerint egy match után a 18 és 24 év közötti tagok 77 százaléka 30 percen belül válaszol vagy kezdeményez beszélgetést. Ők azok, aki sokszor hosszú ideig is szívesen beszélgetnek online. Mások azonban ahogy a kapcsolatakban is, már ismerkedéskor is gyorsan az offline kommunikációt preferálják, és többnyire ők azok, akik egyébként is lassabban írnak vissza az üzenetekre, hiszen úgy vannak vele, ami fontos, megbeszélik élőszóban