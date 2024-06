Moll Cutpurse története: a 17. századi London celebbűnözője egy titokzatos nő volt

A 17. századi London hírhedt figurájaként vonult be a történelembe Moll Cutpurse, akinek már a neve is a bűnre utal. Az eredetileg Mary Frith néven született lány az alvilági ténykedése során kapta a Moll Cutpurse ragadványnevet. A Moll egyszerűen egy akkoriban még használatos (azóta kikopott) angol női keresztnév volt, de az azért szimbolikus, hogy a szent ártatlansággal összekapcsolt Mary-t lecserélte egy identitásváltás során. A Cutpurse pedig a magyar ’zsebmetsző’ megfelelője, mivel a hírhedt nőszemény az élete egy bizonyos szakaszában abból élt, hogy a londoni járókelők zsebét, vagy az akkoriban jellemzően a ruházaton kívül hordott erszényét egy éles pengével felvágta, és észrevétlenül megszabadította őket az értékeiktől.

Moll Cutpurse

Forrás: britannica.com

Balhés gyerek volt

Mary Frith 1584-ben született a londoni Barbican városrészben, az Aldersgate utcában. Már gyerekként megmutatkozott a vad természete, gyakran keveredett különféle kalamajkákba, és a rá kiszabott nemi szerepekkel is már ekkor meggyűlt a baja. A lányok számára a korban kötelezően elsajátítandó szabás és varrás helyett inkább a fiúk harci játékait részesítette előnyben, ahogyan a korabeli életrajzában írták róla: a tű helyett inkább a kardot választotta. 16 évesen már letartóztatták azért, mert ellopott két shillinget és 11 pennyt. A nagybátyja a sokadik balhéja után megpróbálta elküldeni Amerikába, hogy az Újvilágban kapjon esélyt egy új életre, de ő ezúttal sem volt hajlandó mások szabályai szerint viselkedni: az induló hajóról a vízbe ugrott, és visszaúszott a londoni kikötőbe.

Megszületett Moll Cutpurse

Ezután következett az a bizonyos zsebtolvajlós időszak, amikor az immár Moll Cutpurse nevet viselő lány a bandájával a Szent Pál katedrális környékén tevékenykedett. A zsebmetszés módszerének fontos eleme volt egy tettestárs is, aki elvonta az áldozat figyelmét, míg annak kiürült a lyukassá vált erszénye. Cutpurse persze nem tudott zavartalanul tevékenykedni, a hatóságok időről időre lecsaptak rá, ő pedig az élete jelentős részét kisebb-nagyobb börtönbüntetésekkel töltötte. Sőt, az akkoriban szokásos büntetési módszer keretében a kezét is megégették négy alkalommal, mint notórius tolvajét. Ebből lett elege egy idő után, és visszavonult az utcáról, hogy a háttérben tevékenykedve orgazdaként gyűjtse be, és adja tovább a mások által illegálisan eltulajdonított javakat. Emellett a szervezőkészségét és kapcsolatrendszerét az emberek közötti kapcsolatok előmozdítása érdekében is kamatoztatta: kiterjedt ügyfélhálózattal rendelkező kerítőként is tevékenykedett.