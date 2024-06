Megdöbbentő dolog derült ki a randialkalmazásokkal kapcsolatban

A Forbes Health által végzett felmérés szerint a randialkalmazások igazi aknamezők azok számára, akik komoly kapcsolatot keresnek. Az eredmények alapján minden ötödik (21%) felnőtt azt állította, hogy hazudott a koráról, és a férfiak (23%) még inkább hajlamosak erre, mint a nők (19%).

A randialkalmazások használata egyre inkább kimeríti az embereket - derült ki a legújabb kutatásból

Kimerültséget, kiégést okoz a randialkalmazások használata

Az ezer, az elmúlt évben legalább egyszer randialkalmazást használó amerikai megkérdezésével készült felmérés eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók 78%-a időnként, gyakran vagy mindig kimerültnek érzi magát a randialkalmazások használata miatt. Érdekes módon a nők jobban kiégnek, mint a férfiak: 80 százalékuk számolt be valamilyen szintű kiégésről, szemben a férfiak 74 százalékával. A fiatalabb generációk is különösen érintettek, különösen a Z generáció. Sokan vannak, akik hazudnak a jövedelmükről (14%), valamint a hobbik és az érdeklődési körökről sem mondanak igazat (14%). Továbbá, 13% bevallotta, hogy hazudott a foglalkozásáról, a múltjáról és még a jelenlegi kapcsolati státuszáról is. 12 százalék azt állította, hogy hazudott a magasságáról - 15 százalék a férfiaknál és 11 százalék a nőknél.

A túl sok képernyőidő az oka mindennek?

A kutatás eredményei alapján kijelenthető, hogy az átlagos randialkalmazás-felhasználó napi 51 percet tölt potenciális partnerek keresésével, a nők valamivel több időt töltenek ezzel, mint a férfiak. A millenniumi generáció vezeti a sort, naponta átlagosan 56 percet szánnak az alkalmazások használatára, míg a baby boomer generáció tagjai a legkevesebbet, napi 37 percet.

Azok az emberek, akik kiégnek a randialkalmazások használatától, egyszerűen belefáradnak abba, hogy állandóan új embereket kell megismerniük, illetve a rengeteg kudarc és hazugság is kimeríti őket

- mondta Rufus Tony Spann, Ph.D., szexterapeuta és a Forbes Health Advisory Board tagja, majd hozzátette: „Idővel, a randialkalmazások okozta csalódások miatt valaki elveszítheti a reményt, hogy valaha megtalája a számára ideális partnert.