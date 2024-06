Tízezreket spórolhatsz a strandon, ha betartod ezt a 9 szabályt

A strandolás nem olcsó mulatság, főleg, ha több gyerek is van a családban. A belépő mellett az ebédet is meg kell venni, ami még akkor is megterheli a családi kasszát, ha mindenki csak egy lángos eszik. Lássuk, hogyan spórolhatunk, hogyan kerülhetjük el, hogy vagyonokat hagyjunk a strandon!

Strandra menni ma már nem olcsó mulatság - Illusztráció

Forrás: Shutterstock

1. Fagyi vagy jégkrém legyen?

Ha otthon készítettük el a szendvicseket, akkor már csak a hűsítőért kell fizetnünk a strandon. Míg egy gombóc fagyiért néhol akár 800-1000 forintot is elkérhetnek, addig a pálcikás jégkrém nem csak olcsóbb, de kiadósabb is.

2. Mártogassunk csak bátran

A sült krumpli mellé mártogatós is jár, ám aranyárban mérik a ketchup-ot és a majonézt, arról nem beszélve, hogy egy kis tubus semmire nem elég. Ne szégyelljünk otthonról magunkkal vinni egy flakonnal, így jut elég belőle mindenkinek.

3. Játék tizedannyi áron

Még otthon szerezzünk be néhány új, pár száz forintos vízijátékot, amivel a strandon meglephetjük a gyerekeket. Amellett, hogy örömet okozunk nekik, nem kell a drága benti árusoknál vásárolni.

4. Pipáljuk a sorokat

Indulás előtt érdemes listát írni, és a sorokat pipálva pakolni. Így biztosan minden bekerül a táskába, és nem kell drágán a helyszínen megvásárolnunk a sapkát, törölközőt, naptejet vagy az úszószemüveget.

5. Árnyék a strandon

Drága mulatság a napozóágy és napernyő bérlése. Jobban járunk, ha viszünk magunkkal egy összecsukható ernyőt vagy kemping széket, így nem csak az árnyékról, de a kényelemről sem kell lemondanunk.

6. Lapozzuk át újra

Nincs is kellemesebb, mint a napernyő alatt olvasgatni. Ne felejtsük otthon a kedvenc újságunkat vagy regényünket, így ezt sem szükséges megvásárolni a helyi strandon.

7. Pénzért visszaváltható

Már nem csak a fesztiválokon, koncerteken, de a strandokon is egyre népszerűbb, hogy repohárban kapjuk az italunkat, ám ez egy több fős családra kiszámolva meglehetősen drága. Ne felejtsük el a nap végén visszaváltani, de ha korábban már vásároltunk poharat vagy kaptunk zsetont, azt se hagyjuk otthon.

8. Ha ereszt az úszógumi

Váratlan kiadást jelent az is, ha a strandon derül ki, hogy ereszt az úszógumi vagy a karúszó. Készüljünk pumpával is, különösen, ha óriás matracot is viszünk magunkkal, hiszen a legtöbb helyen az otthonról hozott strandjátékok felfújása sincs ingyen.