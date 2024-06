Tornádó ért földet és puszított Szombathely közelében: túlélők nyiltkoztak

Tornádó ért földet vasárnap este Szombathely közelében. A szupercella Ausztriából érkezett, majd Nardán ért földet, ahol hatalmas károkat okozott, sok ház megrongálódott, személyi sérülés nem történt.

Hatalmas puszítást végzett a tornádó Nardán

Forrás: Subsics Viktória/Vaol

"Felsőcsatáron raktuk a homokzsákokat, onnan tartottunk hazafelé, amikor furcsa felhőket vettünk észre – mondta. – Azt hittük madarak, aztán amikor közeledett, láttam, ez nem egy megszokott jelenség. Forgó felhőt láttunk benne levelekkel, kövekkel faágakkal. Később tudtam meg, még egy trambulint is felkapott. Maga jelenség nem tartott tovább nyolc percnél" - nyilatkozta a Vaolnak az egyik szemtanú, Subsics Viktória.

Van olyan ház, amelynek a kapuját tépte ki a tornádó, az udvaron álló kocsit is megrongálta, máshol háztető teljes tetőszerkezete került a földre, helyére most egy nejlont tettek, de van olyan család, amelynek házánál az összes gyümölcsfát tönkretette a vihar. Egy apa és fia – jobb híján – a földre feküdtek le, és egy autó kerekébe kapaszkodva. Így élték túl a tomboló vihart, teljes halálfélelemben - írja a helyi portál, amelynek többen is megszólaltak.