Amulettek és talizmánok – A boszorkány elárulja, hogyan nyújtanak védelmet

Az emberiség létezése óta sokan viselnek amuletteket és talizmánokat. Mindig is úgy tartották, hogy ezek az „ékszerek” megvédik a viselőjüket a bajtól. Persze számos olyan csecsebecsét hordtak és hordanak napjainkban a spirituális emberek, amiket kifejezetten saját maguk számára készítenek vagy készíttetnek. Ezeket a rituálék alkalmával hordják védelem és erősítés miatt. Persze sem a talizmán, sem az amulett nem véd meg minden rossztól, vagy nem tesz minket gazdaggá egy csapásra, hanem a megfelelő helyzetet teremtik meg ahhoz, hogy megvalósulhasson – kezdi Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Amulettek és talizmánok

Forrás: Shutterstock

Talizmánok és amulettek hatásai

Talizmánok

Bármilyen olyan tárgy lehet talizmán, amihez kedves emlékünk fűződik, és ami segít nekünk a mindennapi rohanó élet útveszőjében. Számos formája létezik, és akár saját magunk is készíthetjük, de akár készen is vásárolhatjuk. Ám, ha megvesszük, akkor nagyon fontos, hogy mindenképp megtisztítsuk a nem kívánatos energiáktól. Ezután megfelelő módon fel kell szentelni, és új energiával kell ellátni. Ez azért is fontos, mert ha bármilyen energiával van telítődve, akkor egy nem kívánt hatása is lehet. Az energetizálást bárki biztonságosan elvégezheti, de ha spirituális szakembert kérünk meg rá, akkor sokkal nagyobb hatékonyságot érünk el, mivel nem csak feltölti, hanem fel is szenteli a megfelelő módon. Így biztosak lehetünk abban, hogy a megcélzott eredményt érjük el.

Patkó: a szerencsét és boldogságot jelképezi

Négylevelű lóhere: a szerencse és jó lét szimbóluma

Piros fonal: ha csuklón viseljük, védelmet jelent

Ónix: más néven fekete achát, és ez az ásvány segít távol tartani a negatív energiákat

Gyöngy: a tökéletesség szimbóluma, amely a tisztaságot és az ártatlanságot is jelképezi

Citrin: sikert és a gazdagságot vonz

Teknősbéka: a bölcsesség és egészség szimbóluma

Delfin: egyet jelent az életörömmel, összetartozással, barátsággal

Cápa: a termékenység és a szaporodás jelképe

Amulettek

Olyan mágikus tárgyak, amelyek angyalokat, szenteket és vallási szimbólumokat jelképeznek. Ezeket főleg védelem érdekében és ártó szellemek távol tartása miatt viselik, illetve használják. A talizmánokkal ellentétben az amuletteket igazából nem kell semmilyen szentelésnek vagy energetizálásnak alávetni. Egyet viszont nem árt ebben az esetben sem elvégezni, mégpedig azt, hogy tisztítsuk meg a nem kívánt energiáktól, aminek a legjobb módja, ha átmossuk őket tengeri sós vízzel.

Angyal szobrok, ékszerek: védelem, gyógyulás, egészség érdekében használják

Szent Benedek kereszt: védelem a gonosz ellen és segít a gyógyulásban is

Ankh kereszt: az energia, erő az élet kulcsa A fáraók a tudás, hatalom és az örök élet jelképeként viselték. Elűzi a démoni erőket és megtöri a rontást

Hórusz szeme: sebezhetetlenség, egészség érdekében vetik be és véd a szemmel veréstől is

Szkarabeusz bogár: megóv a betegségektől és segíti az életerőt

Básztet istenő: a híres macskaistennő, aki a szerelemben és termékenységben támogat

Hathor Istennő: a szerelem, báj, szépség jelképe

Kelta csomó: az örök szerelmet és barátságot szimbolizálja