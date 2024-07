Magányos özvegy szerelmet keres – így hálózta be áldozatait a hírhedt sorozatgyilkos

A norvég származású Belle Gunness igazi viking amazonnak számított a külseje alapján: a 170 centis magasságához bő 100 kilós súly társult, ez azonban csupa izomból állt. Az őt ismerők szerint rendkívüli testi erővel rendelkezett, egy költözés során például egyedül emelt meg egy zongorát. Ezekre a fizikai adottságaira is szüksége volt ahhoz, hogy el tudja követni a szörnyű tetteit – még ha a több ponton rejtélyes története valószínűsíti is, hogy akadt segítsége.

Belle Gunness, a hírhedt női sorozatgyilkos gyerekeivel

Forrás: Bettmann/mother:CB2

Belle Gunness - a nő, aki több mint 40 férfival végzett

Biztosítási csalásból gyilkosság

Az eredetileg Brynhild Paulsdatter Störseth nevet viselő lány 21 éves korában, 1881-ben vándorolt ki Norvégiából Amerikába. A korai életéről nem tudunk semmit, így azt sem, hogy egy jobb élet reménye vezette-e a tengerentúlra, vagy a menekülés valami elől, mint akkoriban oly sokakat. 1884-ben már házasságot is kötött Chicagóban a szintén bevándorló Mads Ditlev Anton Sorensonnal, és együtt nyitottak egy édességboltot, ami hamarosan leégett.

Négy gyerekük született, akik közül kettő meghalt vastagbélgyulladásban, ami akár mérgezés következménye is lehetett.

1900-ben leégett a házuk is, de a biztosítás ez esetben is fedezte a károkat. Ahogyan a férj halálakor is, ami pont azon az egyetlen napon következett be, amikor egy előző életbiztosítás még érvényben volt, a következő pedig már érvénybe lépett. A hivatalosan agyvérzésnek minősített halálesetet követően az özvegy begyűjtötte a 150 ezer dollárnyi, akkoriban valóságos vagyonnak számító biztosításokat, és a pénzből egy nagy farmot vett Indiana államban, ahova a két saját és egy nevelt lányával költözött.

Két évvel később újra férjhez ment egy Peter Gunness nevű férfihoz, akinek a családnevét is felvette. Sorra jöttek ezután is a halálesetek:

előbb a férje előző házasságából származó kislány hunyt el, majd a férfi is, egy fejére eső húsdaráló következtében. A hatóságok kissé furcsállták a körülményeket, de nem vizsgálódtak tovább, Belle Gunness ismét begyűjtötte az életbiztosítás összegét, egyedül a nevelt lánya okozott gondot. Ő ugyanis elárulta az iskolatársainak, hogy „a mama megölte a papát”, ezután pedig eltűnt. A megtört szívű anya azt mondta, hogy egy Chicagóba tartó buszra látta felszállni.