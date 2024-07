A színész lányai összevesztek

Clint Eastwood az utóbbi időben nagyon ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, ám június végén lánya esküvőjén részt vett, ahol le is fotózták. A várandós Morgan és Tanner Koopmanst 130 vendég előtt a kaliforniai Carmel by the Sea-i Mission Ranch-en mondta ki a boldogító igent. Bár az esküvő után Morgan azt nyilatkozta, élete egyik legszebb napja volt, utána arról lehetett olvasni, hogy idősebb féltestvére, a 36 éves Kathryn nyilvános posztban azt állította, hogy Morgan őrültnek és gonosz mostohatestvérnek nevezte őt, viselkedését pedig furcsának és hamisnak titulálta. Kathryn egy családi fotót is megosztott, amelyhez ezt írta: „A testvéreim furcsák és hamisak, kívül-belül." Kathryn emelett színjátéknak titulálta a Morgan és Tanner boldogságát.