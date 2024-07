Elcsípték Ben Afflecket: épp ezt csinálta Jennifer Lopez születésnapi bulija idején

Ben Afflecket jegygyűrűje nélkül kapták lencsevégre Los Angelesben a hétvégén, amikor Jennifer Lopez az 55. születésnapját ünnepelte. JLo férje nélkül is remek partit és ebédet hozott össze szeretteinek, de azt nem tudni, a szíve mélyén hogyan érezte magát "szingliként".

Jennifer Lopez Hampstonban, Ben Affleck Los Angelesben

A színész az irodájába tartott, amikor lefotózták, de a hétvégén többször is feltűnt a városban, hétfőn pedig ügyintézés közben látták. Mindeközben Jennifer Lopez Hampstonsban maradt, kérdés, hogy 24-én JLo szülinapján találkoznak-e majd, bár az előzményeket ismerve ez kétséges.

JLo többszörösen kitett magáért

A színésznő az 55. szülinapjára Bridgerton témájú partit szervezett, a buliba mindenkinek korabeli ruhát kellett viselnie, még Lopez édesanyja is engedelmeskedett a dress code-nak. A bejáratnál ovaskocsi fogadta a vendégeket, az vitte őket a pazar helyszínre. Másnap Jennifer szűk körű ebédre invitálta családját és legközelebbi barátait Arthur & Sons olasz étterem szabadtéri Amalfi teraszára. A vendégek és az ünnepelt pazar menüsort kóstolhattak végig, JLo pedig még ajándékot is kapott a személyzettől. Szemtanúk szerint az ebéd intim hangulatú és meghitt volt: a családtagok és barátok Jennifer legjobb pillanatait elevenítették fel.

Senki se tudja, hoogyan érez Jennifer Lopez

Mindketten hallgatnak...

Bár hónapok óta nem tudni hogyan áll egymással Jennifer és Ben. Egyrészt szinte sehol nem látni őket együtt, de hol hordják a jegygyűrűjűket, hol nem, ami kétségekre ad okot. A hivatalos válópert azonban még biztosan nem adták be. A hozzájuk közelállók szerint most a nyarat külön töltik és talán az után kerülhet sor a jogi procedúrára. Az egymástól való elhidegülésre több magyarázat is van: a legkézenfekvőbb a habitusuk különbsége. Amíg Jennifer szeret a nyilvánosság előtt létezni, addig Ben inkább megtartotta volna magunknak a magánéletüket.

...de a barátok kinyitják a szájukat

Úgy tudni Matt Damon a kezdetektől nehezményezi azt, ahogy legjobb barátjával bánik Jennifer Lopez. "Mattnek a kezdetektől fogva komoly fenntartásai voltak a Bennifer 2.0-val kapcsolatban" - állította egy bennfentes, aki úgy tudja, hogy Ben és Lopez kapcsolata a sznésznő irányító hajlamai és feltűnési viszketegsége miatt romlott meg. Ugyanekkor Jennifer barátja arról számolt be, hogy a színésznő szerette volna megmenteni a kapcsolatát, de nagyon nehéz dolga van Affleckkel, aki folyton mogorva, semmi se jó neki, minden rendezvényt gyűlöl és még láncdohányos is.