Hamarosan berobban az országos hőség: ekkor érkezik a kánikula

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken sok lesz a napsütés, de némi fátyolfelhőzettel is kell számolni, emiatt pedig elszórtan eshet is. A délnyugati szél megélénkül 29-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Szombaton már sehol sem lesz eső, kánikula viszont mindenhol, mehetünk strandoni, a déli területeken 36 fok is lehet.

Hamarosan berobban az országos hőség: szombaton érkezik a kánikula

A strandidő marad vasárnap is, 32 és 37 fok közötti kánikula valószínű, de ÉNy-on estefelé előfordulhat zápor, zivatar. Hétfőn is napos időre számíthatunk gomoly-, illetve fátyolfelhőkkel. Északon előfordulhat egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Délutánra 29 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet, nyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékeket.