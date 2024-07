Kokainnal szennyezett a Balaton vize – Elképesztő adatok láttak napvilágot

A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, kedvelt nyaralóhelye magyar és külföldi turistáknak egyaránt. A turizmusnak jót tesz ez a hatalmas érdeklődés, a víznek és az élővilágának már kevésbé. Aggasztó adatok láttak napvilágot azzal kapcsolatban, mivel és milyen mértékben szennyeződik a magyar tenger szezonról szezonra....Még kokain is található benne.

Gyógyszermaradványok, hormonok, valamint kokain és annak különböző származékai is megtalálhatók a vízben - írta meg a sonline.hu. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss adatai alapján kiderült, hogy a Balatont rengeteg olyan emberi beavatkozás érte és éri most is, amelyek az élő rendszereket veszélyeztetik, és ezzel a tó jövőbeni, emberi használatát is veszélybe sodorhatják. Piringer Zsolt, a kutatóintézet vezetője elmondta, hogy a tóban olyan jellegű szennyeződések vannak, amik akár bűnügyi helyszínbe is beleillenének.

Molnár Éva, a kutatócsoport tudományos munkatársa elmondta, hogy a Zala folyóba és onnan a Balatonba évi 11,5 millió köbméter tisztított szennyvíz kerül be, valamint további 2,2 millió köbméter érkezik a tóba a környékbeli fürdők használt vizeként.

A becslések szerint napi 2,5 tonnányi naptej oldódik bele a vízbe a fürdőzők bőréről.

A kutatócsoport 134 hatóanyag, köztük antidepresszánsok, koffein, hormonok, különféle szívgyógyszerek jelenlétét vizsgálták a magyar tengerben. Ezek közül 42 vegyületet mutattak ki, ha a vízgyűjtőket is nézzük, akkor 72-őt. Legmagasabb számban antidepresszánsok maradványait és epilepszia elleni szereket találtak.

Zamárdinál a vízben idén is jelentős mennyiségű kokaint és annak bomlástermékeit tudták kimutatni, ami összefüggésbe hozható az ott megrendezett zenei fesztivállal - írta meg a travelo.hu.

A kutatások során kiderült, hogy a Balaton élővilágba is komoly veszélynek van kitéve: az UV-szűrők miatt a vízibolhák kétszeresére nőttek, míg a hormonkezelések hatására a csigák embriói idő előtt kikeltek.

Ez a helyzet nemcsak környezetvédelmi, hanem morális kérdés is. Mindenki felelőssége, hogy tiszteletben tartsa és megóvja ezt a nemzeti kincset

– mondta Molnár Gábor, a Balaton Fejlesztési Tanács igazgatója.