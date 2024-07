Játéktippek a lakodalomra, hogy még vidámabb legyen a buli

Érdemes felkészülni a lakodalomra és olyan játékokat játszani a násznéppel, amibe mindenkit belevonhatunk és még emlékezetesebb lesz a nagy nap nemcsak az ifjú pár, hanem a családtagok és barátok számára is. Mutatunk pár tippet, hogy miket érdemes bedobni a lakodalmon.

A lakodalomra érdemes izgalmas játékokkal készülni - illusztráció

Forrás: Shutterstock/Yuri A

Kedves üzenet a párnak

Sokan ismerik a klasszikus Jenga játékot: fahasábokból kell tornyot építeni, majd egyesével kihúzni őket és felhelyezni az építmény tetejére. A lagzis verzió is erre az alapszabályra épül, de a különlegességét a kedves üzenetek adják. Mindenki, aki kihúzott egy fahasábot, írjon a friss házaspárnak egy szívhez szóló emléket vagy jókívánságot. Így nem csak játszunk, de maradandó ereklyét is gyártunk. Akár ajándékba is adhatjuk a szerelmeseknek, de akkor készítsük el azokat előre. (Eichhorn: Toronyépítő kocka ügyességi játék, ára: 3499 Ft)

Találjunk egymásra

Játszunk Blackjacket csak egy kicsit másképp! A játékhoz szükség lesz egy pakli francia kártyára, amit szétosztunk a vendégek között még a buli elején. Ezeket nem szabad egymásnak megmutatni! A parti során kell a vendégeknek úgy párokba vagy csoportokba összeállni, hogy lapjaik összege pont 21 legyen. Akik sikerrel járnak, azokat megjutalmazhatjuk a bárpultnál egy finom itallal vagy bármilyen egyéb aprósággal. (Dobozos 2x55 lapos francia kártya, Ára: 1295 Ft)

Activity szerelmes verzió

Az Activity az egyik legnépszerűbb társasjáték. Lényege, hogy szavakat, mondatokat vagy kifejezéseket kell a csapatunknak elmagyarázni, lerajzolni, illetve elmutogatni. A játékból létezik olyan verzió is, ami kifejezetten pároknak készült. Ezzel pikánssá varázsolhatjuk a hangulatot és hatalmasakat nevethetünk. A lagzin úgy is játszhatjuk, hogy előre kiválogatjuk a kívánt kártyákat, amit a pár egymásnak mutogat el. (Activity Club Edition Travel társasjáték – Piatnik, ára: 3849 Ft)

Kire jellemző?

Ehhez a játékhoz a pár cipőire lesz szükség. A feleség és a férj is az egyik kezében fogja meg a sajátja egyik felét, a másikban pedig szerelméét, és fordítsanak egymásnak hátat. A vendégek tegyenek fel nekik kérdéseket vagy állításokat. A pár két tagjának pedig el kell dönteni, hogy melyikükre igaz, és annak a cipőjét kell a magasba emelniük. A játék során humoros szituációk alakulnak ki, illetve a vendégek is jobban megismerik az ifjú párt.

Egy kis licit játék

A nászpénzt játék formájában is átadhatjuk, így nem csak a párt segítjük, de kedves emlékeket is szerzünk. A pár régi tárgyait bocsássuk árverezésre a vendégek körében. Vajon mennyit ér a násznépnek a menyasszony régi alvósmacija vagy férj első kisautója? Hiszen ezekre már nincs szükségük, mert ott vannak egymásnak. Az emléket pedig egy szeretett barát vagy családtag fogja tovább őrizni.

Kié a cipő?

A nők vegyék le a cipőjük egyik felét, majd gyűjtsék egy körbe. Minden férfi válasszon magának egyet ezek közül. A hölgyek hagyják, hogy az úriemberek megtalálják őket és felhúzzák rájuk az „üvegcipelőt”. Ezután pedig táncoljanak egyet közösen.

Ha további esküvői játéktippekre vagy kíváncsi, nézd meg az alábbi videót: