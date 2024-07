Muhari Eszter az olimpia miatt függesztette fel tanulmányait az USA-ban

Valóban nagy fanatikus vagyok. Az idegen nyelvekkel kapcsolok ki, ez a szenvedélyem, a mindenem, nagyon élvezem, amikor ezzel foglalkozhatok. A víváson túl nagyon szívesen dolgoznék olyan szakmában, ahol szükség van az idegen nyelvekre, de a gazdasági elemzés is érdekel. Most tanulom az ötödik nyelvet, de nálam ez úgy működik, hogy egy nyelvben el kell jutnom a maximumig ahhoz, hogy a következőt elkezdhessem. Nem csak próbálok beszélni, papírt is szereztem az előző nyelvekből is. Szeretek külföldiekkel beszélni, és a nyelvük által jobban megismerni a kultúrájukat