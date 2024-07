Nők háborúja – Ezért nem jössz ki az anyósoddal

Mindenkinek egyértelmű helye kell, hogy legyen a családban. Ha külön éltek a családtól, ha együtt, mindenképpen le kell fektetni a szabályokat. Nem illik reggel kilenc előtt és este nyolc után telefonálni.

A férjem édesanyja minden pénteken átjött és megnézte, mi van a hűtőnkben. Ha valami nem tetszett neki, kidobta.

Váratlanul beállítani és rendezkedni, megjegyzést tenni a rendre, a tisztaságra, úgy tenni, mintha életképtelenek lennétek, még nagyobb illetlenség. Egy család attól működik jól, hogy összetartanak a tagjai. Megbeszélhetitek, hogy ki miben segít a másiknak, de ez nem jelent alá-fölé rendeltségi viszonyt, és nem válhat rovására egyik fél napirendjének sem. Ha túl sok nektek a kötelező jellegű vasárnapi ebéd, időnként te is meghívhatod őket. Ha más programotok van, igyekezz időben szólni, ne tűnjön lerázásnak.

Legyél gáláns, háláld meg, hogy megkaptad a fiát

A születésnapján elvittem anyósomat egy menő cukrászdába. Mire hazaértünk, a fia előkészítette az ünnepi vacsorát, és elhívta anyukája barátnőit is. Könnyekig meghatódott...

Ez a legjobb taktika. Ne hagyd, hogy beléd kössenek, azt a fiút végül is ő nevelte olyanná, amilyennek megszeretted. Kényeztesd anyósodat, lepődjön meg, tegyél túl a taktikáin. Vidd el ebédelni, végre ne kelljen megint negyven darab rántott húst bepaníroznia. Lepd meg valami apróbb ajándékkal. Hidd el, a családi teendőkbe is bele lehet fásulni, ha kedvesen közeledsz, ő is másképpen fog nézni rád, mint korábban.

Sztáranyósok: mindenki fusson!

Forrás: AFP

Goldie Hawn sokáig tartotta magát a házisárkány üzemmódhoz: Nem bírta elviselni, hogy fia Oliver felnőtt és családot alapított. Diana Ross, a világhírű énekesnő sem adta könnyen a fiát Evan Ross színészt, pedig nem más rabolta el a szívét, mint Ashley Simpson. II. Erzsébet sem a kedvességéről volt híres anyósként. Diana hiába próbált megfelelni a királyi család elvárásainak, a teher súlya alatt egyszerűen összeroppant

A béke kulcsa: az após

Az após olyan, mint Svájc. Semleges. Sok esetben ő a család mediátora, messziről figyeli a kedves mama tevékenykedését, de csak akkor lép közbe, ha nagyon muszáj. Tehát érdemes rajta keresztül menedzselni a konfliktusokat. Tudd meg, mi apósod kedvenc étele és készítsd el neki. Ha a fogás jól sikerül, rögtön két férfi elismerését zsebelheted be.

Erre figyelj: Ne hagyd, hogy az anyósod elrontsa a kapcsolatotokat. Különösen házasságkötés után ti már egy önálló család vagytok, ennek szabályait ti fektetitek le.

És a végére jöjjön egy ikonikus film Jennifer Lopez és Jane Fonda főszereplésével, ami az anyós és meny viszonyát mutatja be, kendőzetlenül. Íme a trailer hozzá, kedvcsináló gyanánt.