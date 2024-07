A párkapcsolat halála: a társad érzéseinek folyamatos ellenőrzése

„Szeretsz? Most mi a baj? Én tettem valamit? Rossz kedved van? Ki bosszantott fel? Jól vagy? Olyan szomorúnak tűnsz... Idegesítelek? Csalódott vagy? Még mindig szeretsz? Szerelemből? Kicsit vagy nagyon?” — Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel lehet a másikat a világból kikergetni, pláne, ha napi szinten kapja a ellenőrzést: mit érez. Ismerős helyzet? Ha magadra vagy a társadra ismersz, akkor figyelj, mert az érzések állandó kontrollálása, a társ számonkérése hosszabb távon a párkapcsolat végéhez vezethet.

Az empátia építi, az érzések állandó ellenőrzése pusztítja a párkapcsolatot

Forrás: Shutterstock

Az empátia a párkapcsolat építője, az érzelmi felügyelet a pusztítója — ne téveszd össze a kettőt

Az empátia az együttérzés képessége és az érzelmi intelligencia része. Észrevesszük a másik érzelmeit és támogatjuk őt. Ezzel szemben az érzelmi megfigyelés, az érzések, érzelmek állandó ellenőrzése mérgező viselkedés, amely semmi másra nem szolgál, csak arra, hogy a másik érzéseit folyamatosan megfigyelő fél megerősítést kapjon a párjától, hogy minden rendben van, nem tett semmi rosszat, szeretve és biztonságban van. Hogy ezt kiderítse, a csalódást, a dühöt, a félelmet, a szégyent és más hasonló érzéseket keres, próbál „lebuktatni”. Ez a párkapcsolatgyilkos magatartás szorongással, önbizalomhiánnyal, bizonytalanságérzettel vagy akár egyfajta elkerülő kötődéssel is összefügghet. Egyfajta párkapcsolati játszma ez, amely rendkívül megterhelő és kimerítő lehet mind az érzelmi megfigyelést végző, mind a megfigyelt és számonkért fél számára, még akkor is, ha ez egyikükben sem tudatosul.

Így szokj le a társad érzelmeinek felügyeletéről, hogy megmentsd a párkapcsolatodat

Ha te is hajlamos vagy arra, hogy folyamatosan azt figyeld, mit érez a párod, a legjobb, amit tehetsz, ha tudatosan állítasz fel magadnak határokat. Ne bonyolódj bele a szerelmed érzelmi életébe, ami rád tartozik, arról úgyis tájékoztatni fog. Kapcsolódj inkább önmagadhoz. Ebben sokat segíthetnek a mindfulness-gyakorlatok. Tanuld meg azonosítani és megnevezni a kellemetlen érzelmeidet is, így szabályozni is jobban tudod majd azokat. És ami a legfontosabb és tényleg segít a párkapcsolatodban is: próbáld függetleníteni magad mások véleményétől, ne foglalkozz azzal, hogy mit gondol rólad a környezeted, pláne olyan emberek, akikhez semmi közöd. Ha te elfogadod és szereted önmagad, fel sem merül benned, hogy a társad nem ugyanígy érez és gondol rád.