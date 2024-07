Két teljesen eltérő személyiségű ember sosem fog mindenben egyetérteni, de nem is kell, hogy így legyen. A párkapcsolati konfliktusok, ha nem harapódnak el és válnak állandó veszekedéssé, építik a kapcsolatot. Ám, ha túl sok a vita, mert az egyik fél konfliktuskereső típus, a másiknak kényelmetlenné válhat az élet. Mit tehetsz, ha te vagy a szenvedő fél? Mit csinálj, hogy ne torkolljon minden vélt vagy valós sérelem konfliktusba? Adunk néhány tanácsot.

A párkapcsolati konfliktus természetes, ám ha az egyik fél konfliktuskereső típus, a másik fél számára kellemetlenné válhat az együttélés

Forrás: Shutterstock

Öt személyiségtípus, amelyik a legtöbb párkapcsolati konfliktust okozza

Vannak személyiségtípusok, amelyek időnként akkor is támadva érzik magukat, amikor a másik valójában teljesen ártatlan megjegyzést tesz valamire, ők a vélt sérelmekre is ugyanúgy reagálnak, mint a tényleges bántásra. De nemcsak a konfliktuskereső személyiség okozhat veszekedést, a konfliktuskerülő hozzáállás is legalább annyi párkapcsolati vitát generálhat, ha nem többet.

1. A biztonsági játékos, aki falakat húz maga köré

A biztonsági játékos hajlamos a nézeteltérés során elzárkózni, nem hajlandó együttműködni, sem kommunikálni. Párterapeuták szerint a falakat az egójának, érzelmeinek és önmagának megőrzésére használja. Hogyan segíthetünk? Aki falat húz, neheztel, ami ellen a legjobb gyengédséggel és együttérzéssel küzdeni. Ha át akarod törni a falat, ahelyett, hogy kritizálnád azért, hogy el akarja kerülni a beszélgetést, inkább tudasd vele, hogy megérted, mit érez, és adj neki egy szusszanásnyi időt.

2. A verbálisan bántalmazó

Ha párkapcsolati konfliktus esetén az egyik fél minden alkalommal az ítélkezést, kritikát és a felelősség teljes hárítását választja, akkor ő bizony a vitában verbálisan bántalmazóként lép fel. Vitás kérdések mindig lesznek, így az egész kapcsolatra nyomja rá a bélyegét ez a viselkedés. Aki nézeteltérés esetén folyton a másikat szidja és okolja, az a túl törékeny egója miatt nem képes a felelősségvállalásra. Mit tehetsz ellene? Magyarázd el neki, hogy szeretnéd, ha elmondaná, mit tettél, ami ennyire felbosszantotta, mondja el bátran mit érez, de a támadásaira, sértéseire, amelyektől csak rosszul érzed magad, és valójában nem visznek előre, nem vagy kíváncsi.