Pokoli kánikula, érkezik a 40 fok: ezeken a településeken van a legnagyobb forróság

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Zrt. előrejelzése alapján rendelte el a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást az ország egész területére július 7-től július 12-ig. A Hungaronet közzétette, hol volt a legnagyobb forróság és hogy mire számíthatunk. Az biztos, hogy még napokig pokoli kánikula lesz.

Pokoli kánikula lesz még napokig

Forrás: Shutterstock

Bár a fővárosban a hétvégén viharok is lehetnek, ugyanekkor 40 fokra is felkúszhat a hőmérő higanyszála - olvasható a Köpönyeg előrejelzésében. Pukoli Dániel orvosmeteorológiai előrejelzése szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. Ha csak tehetjük, kerüljük a napon tartózkodást, legyen nálunk ivóvíz, használjunk magas faktorú fényvédőt és akinek van lehetősége, a kora délutáni órákban elsötétített szobában pihenjen.

Fontos, hogy se gyereket, se kutyát ne hagyjunk egy kis időre se az autóban, mert könnyen hőgutát kaphatnak.