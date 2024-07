Társkereső appokkal keressük az igazit, de vajon tényleg őt találjuk meg?

Az alkalmi szexnek is kedveznek a társkereső applikációk

Ahogy elköteleződni is könnyebb online, úgy rövid időn belül véget vetni a viszonynak is. Ez kedvez az alkalmi szexnek, hiszen az online térben megismert partnerrel nem kell minden nap összefutni a társasházban, boltban vagy munkahelyen, nem tartozik a baráti körbe, akit meguntak, azt látni sem kell többet. Párkapcsolati szakértők szerint emiatt rengeteg kísérletező van jelen a társkereső appokban. Vannak kifejezetten erre a tevékenységre szakosodott appok is, de más szempontok és tematika mentén is találhatnak okostelefonra telepíthető alkalmazásokat a partnerre vágyók. Hogy ez jó, vagy sem, nézőpont kérdése. Van, akinek ténylegesen megkönnyíti a dolgát, ha nem a nulláról kell indulnia, az azonban tény, hogy a társadalmi korlátokat nem ezek a megoldások fogják lebontani.