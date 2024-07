Meglepő állapotban van Tompos Kátya sírja - FOTÓ

A 41 éves színésznőt egy hónapja temették el a Farkasréti temető művészparcellájában. Kátya súlyos betegségben szenvedett évek óta, de csak szűk kör tudott róla, hogy mivel küzd: halála hatalmas veszteség.

Tompos Kátya 2024 május 31-én halt meg

Forrás: Rostás Bianka/Life.hu

Tompos Kátya sírját egy olvasó fotózta le

A Bors egyik olvasója küldte el a lap szerkesztőségébe, hogy miként néz ki jelenleg Tompos Kátya sírja és teljesen megdöbbent a látottakon. "Nagyszüleim nyugszanak a Farkasréti temetőben, gyakran meglátogatom őket. A hétvégén is így tettem. Már épp hazafelé tartottam, amikor megláttam, hogy Tompos Kátyát is ide temették. Nagyon szerettem őt, a My fair ladyben is láttam, ezért elidőztem egy kicsit a sírjánál. Bízom benne, hogy hamarosan már egy hozzá méltó emlékhely áll majd a földkupac helyén, de tudom, hogy ehhez még idő kell" - mondta el a lapnak az olvasó.

A képen jól látszik, a koszorúkat elvitték, valószínűleg készül a május 31-én elhunyt énekesnő végleges sírköve.

Tompos Kátya sírja: eltűntek róla a koszorúk

Forrás: Borsonline

Későn kért segítséget

Kátyát rákbetegsége miatt évek óta kezelték, ám elfogytak tartalékai, akkor - és sajnos túl későn - fordult a nyilvánossághoz. Egy ország fogott össze érte, a Fábián Juli Emlékalapítvány Facebook-oldalán szerveztek gyűjtést a gyógykezelésére: össze is gyűlt a pénz a külföldi immunterápiára, az énekesnő szervezete azonban feladta a harcot.