Mit tehetünk a kiszáradt fű ellen? Ezeket a tippeket kövesd a zöld gyepért

Kiszáradt fű: a sárga foltok többnyire vízhiányt jelentenek

Forrás: Shutterstock

Figyeljünk az árnyékra

Azt is meg kell figyelnünk, hogy bizonyos területek milyen mértékben kapnak árnyékot. Az árnyékosabb területeknek kevesebb vízre van szükségük, mert kevesebb nedvességet párologtatnak. Az öntözéskor az állandóan napos részekre fordítsunk nagyobb figyelmet.

Eső előtt nyírjuk le

A füvet érdemes eső előtt lenyírni. Nézzük meg az időjárás jelentést, és ha van némi esély a záporra, akkor erre az időpontra időzítsük a fűnyírást. A frissen vágott szálak szerkezete megnyílik, a vizet könnyebben be tudják szívni. Ezen kívül a megbontott talajba is hatékonyabban kerül be a nedvesség.

A kiégett fű megmentője

A pétisó tápanyagtartalma rendkívül magas, óriási dózisban kerülnek azok az anyagok a gyepbe, amik akár újraéleszthetik. Ezzel az anyaggal viszont vigyáznunk kell, érvényes a „kevesebb néha több” aranyszabály. Ha túl sokat szórunk szét belőle, akkor pont az ellenkező hatást érhetjük el: a fű teljesen kiég. Fontos, hogy a pétisót teljesen be kell locsolni a földbe. Érdemes a vihar előtt használni vagy tényleg alaposan öntözni utána. Mindenképpen az esti órákban használja, hogy a gyepnek legyen elegendő ideje beszívni.

Kiváló találmány

A mulcsozó fűnyíró nagyban megkönnyíti a dolgunkat. Ez az eszköz a tartályba kerülő levágott füvet még kisebb darabokra aprítja, amit használat közben szétterít a talajon. Így a levágott szálak komposztálódnak és úgynevezett zöldtrágya lesz belőle. Rengeteg tápanyag van benne, illetve fölösleges szemét sem keletkezik.

A már jól ismert tápanyag

A marhatrágya a családi kertekben is használatos „csodaszer”. Rengeteg tápanyag van benne, ami mind a földnek, mind a gyepnek kiváló. Szaga viszont orrcsavaró. Trágyázáskor ne felejtse el bezárni a ház ablakait, ugyanis a szúrós illatot nagyon nehéz kiűzni a lakásból. Pont ezért használatakor húzzon kesztyűt is, mert a bőrön is megtapadnak a kellemetlen szagok. A marhatrágyát gondosan dolgozza el a földön egy gereblye vagy speciális trágyázó talicskával. Utolsó lépésként pedig öntözzön, hogy a tápanyag bekerüljön a földbe.

Távolítsa el a kis foltokat

Amennyiben a kiégés kis foltban keletkezett, akkor nyugodtan távolítsuk el az elhalt részt. Ássuk ki a megbarnult vagy kisárgult fűcsomókat, majd a talajt is lazítsuk meg egy kis ásó vagy gereblye segítségével. Az elhalt részek ugyanis feleslegesen veszik el a vizet az élőktől. Szórjon fűmagot a fellazított talajba és nevelgesse az új szálakat.

Sajnos ritkítani kell

Amennyiben vízhiány van a településen vagy a talaj nem elég nedves, akkor az öntözéssel sem biztos, hogy pótolni tudja a szükséges vízmennyiséget. Ilyenkor a legnagyobb szívfájdalom mellett is szükség lehet a kert növényvilágának ritkítására. Ha egy kisebb kertben több hatalmas fa van, akkor ezek például elszívhatják a fű elől a nedvességet. Az egészséges növények érdekében legyen inkább kevesebb, de nagy vagy sok apró virág a kertben.

Kiváló berendezés

Az öntözőrendszerek kiválóan karbantartják a kertet, ráadásul nekünk a locsolással egyáltalán nem kell foglalkoznunk. Áruk viszont sajnos nem olcsó. Többfajta rendszer létezik funkciótól függően. Egy kisebb kerthez a legalapabb is tökéletes. Először azonban érdemes felméretni a kertet egy szakemberrel, aki tud nekünk javasolni a szükségleteink alapján. A pedig szintén fontos, hogy a beprogramozásban is segítenek, így nekünk szinte semmi dolgunk nem lesz. Ráadásul a legideálisabb időpontokban tudjuk vele locsoltatni a kertet, nem kell felkelnünk a hajnali órákban.

Hasznos alternatíva

Amennyiben nincs lehetőségünk az öntözőrendszer telepítésére, a piacon találunk egyéb kiváló alternatívát is. Az interneten vagy a boltokban is kaphatunk slagra erősíthető locsolót, amit kihelyezhetünk a kertbe és permetezi a füvet, növényeket. Ennél az eszköznél viszont arra kell figyelnünk, hogy a vízsugara nem biztos, hogy elegendő távolságba elér. Ebben az esetben sem kell megijedni, csak mozgassuk őket úgy, hogy az egész telket belocsolják.

A kiskedvenc „területe”

A kutyák vizelete igen magas nitrogéntartalmú, ami úgy hat a fűre, mintha túlzott mennyiségű pétisót vagy trágyát használnánk. Egy szóval: kiég. Ha a fűben több, de apró kiégett foltot találunk, akkor erős lehet a gyanúnk, hogy házőrzőnk jelölte meg a terepet. Próbáljuk meg rászoktatni, hogy egy helyen végezze a dolgát.