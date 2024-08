Ősszel is ontják a virágot a rózsák, ha megteszed ezt az egyszerű dolgot

Tóth Bori

Te is imádod a rózsákat, és szeretnél bennük gyönyörködni még az ősz beköszöntével is? Ne aggódj, van egy egyszerű módszer, amellyel a rózsák az őszi hónapokban is ragyogni fognak.

Amikor szeptember 1-jén beköszönt a meteorológiai ősz, sokan szomorúan vesszük tudomásul, hogy a nyár színpompás virágai, a rózsák lassan elhalványulnak. Azonban van egy remek hírünk: a rózsák virágzása nemcsak a nyári hónapok kiváltsága! A szakértők elárulták azt az egyszerű módszert, amit ha elvégzel, akkor egész ősszel gyönyörködhetsz a rózsakert virágzó szépségében. Ismerd meg, hogy mit kell tenned, hogy rózsáid az őszi hónapokban is virágozzanak! Csupán egy egyszerű dologra kell odafigyelni, hogy a rózsák ősszel is virágozzanak.

Forrás: Shutterstock Mitől virágoznak a rózsák ősszel is? A rózsa a kert igazi királynője, amely romantikus megjelenésével és káprázatos színeivel minden tekintetet magára vonz. Sokan nem is tudják, de a rózsák megfelelő gondozással nemcsak tavasszal és nyáron, hanem ősszel is virágzásra bírhatók. A rózsák jellemzően késő tavasztól kora őszig virágoznak, de van egy titok, amellyel meghosszabbíthatod ezt az időszakot. A legfontosabb lépés, hogy rendszeresen eltávolítsd a hervadó vagy már elpusztult virágfejeket. Ezzel a módszerrel serkented a növényt, hogy újabb és újabb virágokat hozzon.