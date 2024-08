A szeder metszése: sorsdöntő a radikális nyár végi visszavágás

Horváth Angéla

Ha bőséges termést szeretnél jövőre, akkor most, augusztusban érdemes visszavágni a szedret. A gyors növekedés miatt az is előfordulhat, hogy többször is el kell végezni ezt a műveletet. Mutatjuk, hogyan kell metszeni a szederbokrot!

A szederbokrok metszése előtt néhány fontos dolgot tudni kell a növényről. Ha tisztában vagyunk az alapokkal, az segíthet a sikeres termesztésben. A málnához hasonlóan a szeder is kétéves növekedési ciklussal rendelkezik. Az első évben a gyökérből nő a vessző, a második évben pedig oldalhajtások fejlődnek, ezeken lesznek a gyümölcsök. Két év után a vesszők kiszáradnak és elhalnak. Ugyanakkor mindig vannak egyéves vesszők, amelyek a következő évben termést hoznak. Mindig lesznek olyan vesszők amelyek egyidejűleg az első vagy a második növekedési évben vannak. A málnához hasonlóan a szeder is kétéves növekedési ciklussal rendelkezik.

Forrás: Shutterstock A szeder metszése A szedret általában tavasszal kell visszavágni. Ilyenkor a hangsúly a kétéves hajtásokon van, amelyek már termést hoztak. Ezek elvégezték a feladatukat, megvédték a fiatal hajtásokat a tél folyamán a hidegtől. Ezeket radikálisan, a talajhoz közel kell elvágni, hogy a növény az energiáját a fiatal hajtások fejlődésébe fektethesse. Nyáron inkább a fiatal hajtásokra összpontosítsunk, amelyek a következő évben termést hoznak. Ezeket augusztus körül kell metszeni, ezzel csökkentjük a terméketlen mellékhajtások számát. A megmaradó vesszők erősebbek lesznek, több és nagyobb gyümölcsöt hoznak. Hogyan csináljuk? Amire szükséged lesz: kertészkesztyű

éles rózsaolló Így működik a nyár végi metszés: 1. Ellenőrizd a szederbokrot vannak-e rajta kártevők, látsz-e betegséget.

2. Ezután vágd vissza a fiatal hajtásokat három-öt szemre.

3. Keresd meg a vékony oldalhajtásokat, és ezeket két-három szemmel rövidítsd meg.