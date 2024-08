Taylor Swift hatalmasat csalódott: telefonon, fél perc alatt szakított vele pasija

Taylor Lautner és Taylor Swift nem voltak egy hullámhosszon

A középiskolások világszerte elvesztették az eszüket 2009-ben, amikor Taylor Lautner és Taylor Swift randizni kezdtek, miután a Valentin-nap forgatásán találkoztak. Azonban csak néhány hónapig voltak együtt, és hamarosan a színész Taylor Back to December dalának témája lett. A bocsánatkérésként olvasható dalszöveg úgy tűnik, arra utal, hogy egyszerűen nem voltak egy hullámhosszon. "Rózsákat adtál nekem, én pedig ott hagytam őket meghalni" - énekli Swift. "Szóval itt állok előtted, lenyelem a büszkeségemet, és azt mondom, hogy sajnálom azt az éjszakát". Ahogy Lautner később megerősítette, valójában Swift volt az, aki szakított, de nem volt harag. A pár továbbra is barátságban maradt. Lautner szerepet kapott Swift 2023-as klipjében, az I Can See You-ban, és még a színpadon is csatlakozott exéhez a Missouri állambeli Kansas Cityben tartott Eras turnéjának állomásán. Mi több, rajtakapták, amint hátraszaltózott az Eras Tour film privát vetítésén.

Taylor Lautner és Taylor Swift

Forrás: Getty Images

Jake Gyllenhaalra kiakadtak a rajongók

Taylor Swift részben azzal szerzett magának hírnevet, hogy érzelmes számokat írt volt partnereiről. Mégis vitatható, hogy a legszenvedélyesebb és legőszintébb dalait Jake Gyllenhaalnak ajánlotta, akivel 2010 őszén randizott. Az All Too Well és a We Are Never Getting Back Together című dalai a Red című albumáról állítólag Gyllenhaalról íródtak, és nem éppen a legjobb színben tüntetik fel őt. De mindezek ellenére Jake Gyllenhaal még jóval a szakításuk után is elismerően beszélt Swiftről. 2022-ben, amikor Swift kiadta a Red album Taylor's Version című számát, a művésznő rajongói közül sokan hevesen támadták Gyllenhaalt, amiért évekkel ezelőtt összetörte a szívét. Gyllenhaal egy interjújában elmondta, hogy bár Swiftnek joga van a művészi önkifejezéshez, és arról énekelhet, amiről akar, de szerinte felelősséggel tartozik azért is, hogy a rajongóit féken tartsa.

Jake Gyllenhaalra dühösek voltak Swift rajongói

Forrás: Getty Images/Dia Dipasupil

Jelenleg teljes a boldogság Kelce a tenyerén hordozza Taylort

Az énekesnő sok zűrös szakítás után most úgy tűnik, hogy végre révbe ért. Jelenlegi párja Travis Kelce, akivel tökéletes az összhang köztük és úgy tűnik, hogy az eljegyzés sem várat már sokat magára, hiszen bennfentesek szerint az amerikaifutballista arra készül, hogy megkérje az énekesnő kezét.