Taylor Swift sikerének titka: kiderült, mi áll a népszerűsége mögött

Taylor Swift népszerűsége soha nem látott méreteket öltött, és bárki bármit is gondoljon az énekesnőről, az vitathatatlan, hogy amit csinál, azt nagyon jól csinálja. Világkörüli turnéjáért megőrülnek a rajongók, a jegyeket pillanatok alatt elkapkodják, a dalai pedig mindig a listák élére törnek. Hogyan lett egy egy pennsylvaniai karácsonyfafarmon nevelkedett kislányból ikon? Ez Taylor Swift sikerének titka.

Taylor Swift sikerének titka

Forrás: Getty Images /Vittorio Zunino Celotto

Íme, Taylor Swift sikerének titka

Őrülten tehetséges

A szülei korán felfedezték, hogy Taylor Swift zseniálisan bánik a szavakkal, ezért Nashville-be költöztek, hogy a fiatal lány kibontakoztathassa tehetségét, és ő így is tett. Maga szerezte a dalait, és most, egy olyan világban, ahol még a legtehetségesebb zenészek is producerek és írók csapatait foglalkoztatják a slágereik megalkotásához, az énekesnő egyedülálló módon tartja kézben a folyamatot, általában csak egy vagy két közeli munkatárssal dolgozik együtt, miközben egy albumot a befejezésig terelget. Emellett hihetetlenül termékeny: az elmúlt öt évben öt új stúdióalbumot adott ki, valamint az első négy újrafelvett Taylor's Version LP-t, amelyek mindegyike számos új számot tartalmaz. Ez összesen 135 új dalt jelent 2019 óta. De mi készteti őt errre? "Az, hogy a zeneiparban soha nem éreztem azt a fajta elutasítást, amit a középiskolában éreztem" - mondta.