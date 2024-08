Láthatáron Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése: mások szerint már meg is történt a lánykérés

Taylor Swift és Travis Kelce odavannak egymásért

Forrás: Getty Images

Sülve-főve együtt vannak

A 34 éves Swift 2023 óta járja a világot a The Eras Tour koncertsorozatával, Kelce pedig ha csak teheti kedvesével tart. Egy esetben még a színpadon is csatlakozott hozzá: a londoni fellépésén a táncosok sorába állt be. Elmondása szerint ez az ő ötlete volt, Swift először azt hitte, Travis csak viccel. Kelce ott volt kedvese dublini fellépésen is, ami Taylornak is meglepetés lehetett. Travis előző este még Amerikában vett részt csapattársa, Clyde Edwards-Helaire kaliforniai esküvőjén, majd Amszterdamban is lencsevégre kapták őket, ahogy egymást ölelve, csókolva távoznak a backstage-ből, tehát annyi bizonyos, hogy hatalmas közöttük az összhang. Taylor ezen a fellépésén az egyéves évfordulójuk alkalmából három dalból álló összeállítással vallott szerelmet Travisnek.

Swift koncertjein világsztárok is megjelentek, második londoni fellépésén például ott volt Tom Cruise, Vilmos herceg pedig két nagyobb gyerekével a The Eras Tour első londoni koncertjén volt ott. Az estéről megjelentek olyan videók is, ahol Vilmos herceg Taylor Swift Shake It Off dalára táncol. Vilmos és Taylor Swift régről ismerik egymást, a walesi herceg 2013-ban ugyanis egy londoni jótékonysági rendezvényen együtt énekelt Taylor Swifttel és Bon Jovival.

Swift jelenleg Európában tartózkodik, augusztusban pedig egy kis szünetet tart és úgy tervezi, hogy sok időt tölt majd Kansas Cityben, ahol már Kelce elkezdte a felkészülést a következő NFL-szezonra. Taylor a turnéját októberben folytatja, amelynek utolsó állomása december 8-án, Vancouverben lesz.