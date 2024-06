Vilmos herceg és Taylor Swift találkozása nem a tervek szerint alakult

Szombaton Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos közösségi csatornáin megosztottak egy fotót arról, amikor Vilmos herceg, György herceg és Sarolta hercegnő találkozott Taylor Swifttel.

Nem csak Vilmos herceg, de Taylor Swift is megörökítette a pillanatot

Forrás: Instagram/taylorswift

A közös szelfizésre mindössze 25 perccel azelőtt került sor, hogy az énekesnő színpadra lépett. Egy bennfentes elárulta, hogy Vilmos herceg érkezése nem egészen a tervek szerint alakult, ugyanis ekéstek. "Rémálom volt a bejutásuk, nagyon későn jöttek, jóval korábban akartak, hogy előtte találkozzanak és üdvözölhessék Taylort, így volt egy kis stressz és pánik" - mesélte egy jólértesült. Csak 25 percük volt, gyors üdvözlés, fotózkodás, majd mentek is a bokszukba" - tette hozzá.

Taylor a késés ellenére egyértelműen örült vendégeinek és ő is megosztott egy fotót a saját közösségi oldalán, amin a brit királyi családdal, valamint barátjával, az amerikai sportsztárral, Travis Kelce-szel pózolt a nézőtéren.

Vilmos a koncerten igyekezett nem nagy feltűnést kelteni, de ennek ellenére persze kiszúrták, videókat is készítettek róluk, például arról, ahogy a herceg a Shake It Offra táncol - amelyek most bejárják az internetet.