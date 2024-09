Ha úgy érzed, hogy a hagyományos múzeumok már nem tudnak meglepni, akkor itt az ideje, hogy felfedezd a világ legkülönlegesebb és legbizarrabb tárlatait. A világ legbizarrabb múzeumai olyan témákat dolgoznak fel, amelyekről talán soha nem gondoltad volna, hogy valaha is kiállítják őket.

A világ legbizarrabb múzeumai közül a Piszoár Múzeum célja, hogy bemutassa a higiéniai eszközök történelmi fejlődését és a fürdőszobai kultúra változásait az évszázadok során.

Forrás: AFP/fotovolfik.cz

Íme 5 a világ legbizarrabb múzeumai közül

1. Hajmúzeum - Törökország

Az Avanosban, Törökországban található Hajmúzeum (Avanos Hair Museum) több, mint 16.000 nőtől származó hajtincseket mutat be, amelyek a világ minden tájáról származnak. A múzeumot egy helyi keramikus, Chez Galip alapította és a gyűjtemény egy kis barlangszerű térben található, amelynek falait és mennyezetét teljesen beborítják a különböző hajtincsek. A múzeum története az 1970-es évekig nyúlik vissza, amikor egy barátja búcsúzóul egy tincset vágott le a hajából, és azt ajándékozta a múzeum alapítójának. Az ide érkező látogatók is hozzátehetnek a gyűjteményhez egyet hajtincsükből. A látogatók közül sok nő hagyta már itt saját hajtincsét, névjegykártyával vagy személyes üzenettel együtt. A múzeum további érdekessége, hogy évente kétszer, júniusban és decemberben, sorsolást tartanak a hajtincsek között. A szerencsés nyertesek visszatérhetnek Avanosba egy ingyenes nyaralásra, ahol a kerámia művészetét is megismerhetik.

Az Avanosban található Hajmúzeum több, mint 16.000 nőtől származó hajtincseket mutat be

Forrás: Anadolu via AFP

2. Falloszmúzeum - Izland

Az Icelandic Phallological Museum Reykjavíkban található, és a világ talán egyik legfurcsább múzeumának számít.

Ez az egyedülálló kiállítóhely több, mint 280 különböző állatfaj falloszát mutatja be, a legkisebb, 2 milliméteres egérfallosztól kezdve egészen a 6 méter hosszú bálnapéniszig.

A múzeum gyűjteménye emellett tartalmaz emberi péniszt is, amelyet adományozóktól kaptak. A múzeum alapítója, Sigurður Hjartarson, 1997-ben hozta létre ezt a különleges intézményt, és azóta a múzeum világhírűvé vált, évente több ezer látogatót vonz.