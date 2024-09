Kiderült, miért halt meg az Alf gyereksztárja, Benji Gregory

Július közepén 46 évesen elhunyt Benji Gregory színész, akit a legtöbben az Alf című szituációs komédiából ismerhetnek, amelyben még gyerekként szerepelt. Eddig csak azt lehetett tudni, hogy a hőségben elaludt az autójában, most azonban kiderült, mi történt, hogyan halt meg pontosan az Alf gyereksztárja.

Benji Gregory az Alf gyereksztárja volt

Forrás: ALF Cast Portrait/Michael Ochs Archives

Az Alf gyereksztárja halála mögött májbetegség is állt

Az egykori gyereksztár, Benji Gregory halálának okát balesetnek minősítették, két hónappal azután, hogy holtan találták autójában az arizi Peoriában. Most azonban kiderült, hogy az egykori gyereksztár pontosan hogyan is hunyt el. A Maricopa megyei orvosszakértői hivatal szerint Benji Gregory halálát az extrém hőség, közvetlen környezeti hőhatás okozta, miután Peoriában aznap majdnem 43 fok volt – ami az Alf gyereksztárja meglévő májbetegségét is súlyosbította.