Víz alatt Bécs: autópályát mosott el az ár, hajókon rekedtek az utasok - katasztrófahelyzetet hirdettek

Vasárnap éjjel csaknem 4500-szor riasztották a tűzoltókat, és napközben sem pihenhetnek a lakosok és a mentőegységek Bécs környékén. A hadsereg már bevetette a helikoptereket, több embert kellett kimenteni a házakból. A St. Pölten melletti Böheimkirchen település az árvíz által súlyosan érintett területek közé tartozik, ott vasárnap összeomlott egy híd, és egy építőipari daru is felborult. A térségben több utat is elöntött a víz.

A 2024. szeptember 15-én készült felvételen a heves esőzések után elöntött út látható az északkelet-ausztriai Neulengbachban, Bécstől nem messze.

Forrás: AFP

További esőzésekre kell számítani Bécs környékén

Johanna Mikl-Leitner Alsó-Ausztria kormányzója vasárnap reggel „drámai helyzetről” beszélt, és messze még a vége, ugyanis hétfőtől további heves esőzésekre van kilátás. Vasárnap délben az árhullám Bécset is elérte. A fővárosban is házakat öntött el a víz, és különösen kritikus a helyzet a nyugati autópályánál (A1), ezt le kellett zárni. A város vezetése felhívást is tett közzé, azt kérték, hogy a helyzet enyhüléséig a lakosok ne közlekedjenek nyugati irányba, kerüljék el a területet.

‼️Die A1-Westautobahn wurde zwischen St. Pölten und Wien überflutet und ist gesperrt. An der tiefsten Stelle steht das Wasser bis zu einem Meter hoch.



Hier geht'S zum Liveticker: https://t.co/VVWXSTRMEs



📍 Böheimkirchen

📷: WetterOnline#hochwasser #hochwasser2024 #austriaflood pic.twitter.com/Ny8jJIKjPY — WetterOnline Austria (@WetterOnline_AT) September 15, 2024

A Wien folyó tomboló áradattá vált

A Wien folyó autópálya melletti Kennedy-hídjánál a vízszint 50 centiméterről 2,26 méterre emelkedett egyetlen nap alatt. Olyan magas volt az áradás, amilyenre statisztikailag csak 100 évente egyszer lehet számítani.

A gyalog- és kerékpárutakat elöntötte a víz, a folyóparton lévő éttermek, bárok és teraszok víz alá kerültek. Hat ember megsérült, főleg leszakadó ágak miatt - számolt be Michael Ludwig polgármester, de ugyanakkor meg is nyugtatott: „Összességében jól kézben tartjuk a helyzetet. Szerencsére a Dunán, a főfolyón stabil a helyzet” - mondta.

A tomboló Wien

Forrás: AFP

Az újabb esőzések azonban ismét nagy hatással lesznek a Wien folyóra, ugyanis beáramlások érkeznek ide más területekről, és a folyó mentén lévő árvízi medencék megteltek.

Utasok rekedtek egy Bécsnél állomásozó hajón

A Duna magas vízállása miatt egy svájci folyami sétahajó utasai Bécsben ragadtak. A mintegy 100 vendég és a személyzet 40 tagja jelenleg nem hagyhatja el a folyóparton horgonyzó járművet. Az utasok nem tudnak kiszállni, mert mólókat elárasztotta a víz. Médiajelentések szerint más sétahajók is vesztegelnek Bécsben. A helyi hatóságok döntik el, hogy az utasok leszállhatnak-e, és ha igen, mikor. Több utas arról számolt be, hogy információik szerint legalább keddig a hajón kell maradniuk. A Thurgau Prestige nevű folyami hajó Linzből Budapestre és vissza közlekedett volna.