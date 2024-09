Borvidékek, ahol különleges élmény a kirándulás

Bertalan Adél

A szőlőlankák között sétálni, kanyargós ösvényeken túrázni ősszel a leghangulatosabb. A nyárról maradt napsütés még kellemesen melegít, de a hőségnek már nyoma sincs, ráadásul a borvidékek programokat is kínálnak: a szüretbe is be lehet kapcsolódni, így akár az első mustot is letesztelhetjük.

Magyarország gazdag borászati hagyományokkal rendelkezik, és számos olyan borvidéket találunk, ahol nem csak kiváló borokat kóstolhatunk, hanem gyönyörű tájakon kirándulhatunk is. Ezek a borvidékek tökéletes célpontok azok számára, akik szeretik ötvözni a természetjárást, a kultúrát és a gasztronómiai élményeket. Íme néhány magyar borvidék, ahol a borok kóstolása mellett élmény a kirándulás is. Borvidékek: Magyarország az egyik leghíresebb

Forrás: Getty Images Borvidékek: Ismerd meg a szőlő útját 1. Tokaji borvidék A Tokaji borvidék nemcsak Magyarország, hanem az egész világ egyik leghíresebb borvidéke. A Zempléni-hegység lábánál elterülő vidék festői tájakkal és történelmi pincészetekkel várja a látogatókat. A tokaji aszú, amely a borvidék legismertebb bora, méltán vált világhírűvé. Kirándulási lehetőségek: - Túrázás a Zempléni-hegységben, ahol festői erdők és várromok várják a természet kedvelőit. - A Boldogkői vár meglátogatása, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a környező tájra. - Tokaji borút: több településen is végigjárhatjuk a helyi pincészeteket, megkóstolva a borvidék legkiválóbb borait. 2. Villányi borvidék A Villányi borvidék az ország legdélebbi borvidéke, amely elsősorban vörösborairól híres. A mediterrán éghajlat és a kiváló adottságok miatt itt testes, bársonyos borokat, például cabernet franc-t és portugiesert termelnek. Villány ráadásul egy olyan régió, ahol a borászatok mellett a természetjárók is megtalálják a számukra ideális útvonalakat. Kirándulási lehetőségek: - Fedezd fel a Tenkes-hegy panorámás útvonalait, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a szőlőültetvényekre. - Látogass el a közeli Siklós várába, amely a középkori magyar történelem egyik fontos erődje volt. - Tegyél egy sétát vagy kerékpártúrát Villány borútján, ahol több pincészet is nyitva áll a borkóstolók előtt. Itt a szüret ideje

Forrás: Getty Images 3. Badacsonyi borvidék A Badacsonyi borvidék a Balaton északi partján található, és egyedülálló kombinációt kínál a vulkanikus talajon termesztett borok, valamint a lenyűgöző Balaton-felvidéki táj között. A borvidék elsősorban illatos fehérborairól híres, mint a kéknyelű, a szürkebarát és az olaszrizling.

Kirándulási lehetőségek: - Mászd meg a Badacsony hegyet, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra és a környező szőlőültetvényekre. - Sétálj végig a Római úton, amely a hegy oldalában vezet, és a borászatokat köti össze. - Tegyél egy hajókirándulást a Balatonon, és élvezd a tó látványát, miközben finom borokat kóstolsz. 4. Eger és a Bükkaljai borvidék Az Egri borvidék hazánk egyik legismertebb borvidéke, amely elsősorban a vörösborairól híres, mint például az Egri Bikavér. Eger azonban nemcsak a borai miatt izgalmas úti cél, hanem a környékbeli túralehetőségek miatt is, hiszen a Bükk lábánál fekszik. Kirándulási lehetőségek: - Látogasd meg az Egri várat, amely a magyar történelem egyik fontos helyszíne, és élvezd a kilátást a városra. - Túrázz a közeli Szépasszony-völgyben, ahol nemcsak bort kóstolhatsz, hanem kellemes sétákat is tehetsz a pincék között. - A Bükk hegység túraútvonalai kiváló lehetőséget kínálnak a természet szerelmeseinek, különösen a Bél-kő szikláinak meghódítása. 5. Balaton-felvidéki borvidék A Balaton-felvidék a balatoni borvidék egyik ékköve, ahol számos kis településen találkozhatunk kiváló borászatokkal és lenyűgöző természeti tájakkal. A terület híres borai között megtalálhatók a könnyű, üde fehérborok, valamint a különleges olaszrizling is. Kirándulási lehetőségek: - Látogass el a Hegyestű geológiai bemutatóhelyre, ahonnan lenyűgöző panoráma tárul eléd a környékbeli szőlőültetvényekre és a Balatonra. - Fedezd fel a Káli-medence bájos falvait, mint például Kővágóörs vagy Mindszentkálla, ahol nyugalom és csodás táj vár. - Kirándulj a Szent György-hegyre, ahol a híres bazaltorgonákat is megcsodálhatod, és közben ízleld meg a helyi borokat. 6. Hajós-Bajai borvidék A Hajós-Bajai borvidék a Duna bal partján, a Bács-Kiskun megye területén található, Magyarország egyik legizgalmasabb és legősibb borvidéke. A vidék különleges mikroklímája és homokos talaja kiválóan alkalmas a szőlőtermesztésre, különösen a fehérborok, mint a Cserszegi fűszeres, Olaszrizling, és Chardonnay termesztésére. A borvidék azonban vörösborairól, például a Kékfrankos és Kadarka fajtáiról is híres. A helyek vendégszeretőek, az itt található borászatok egyedülálló borélményt kínálnak.