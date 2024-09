Kiadták a figyelmeztetést: jégesővel és viharos széllökésekkel jön az intenzív csapadék

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Békés vármegye kivételével az egész országra kiadták a figyelmeztető előrejelzést. Zivatar, viharos szél és jégeső is előfordulhat.

Kiadták a figyelmeztetést jégeső és viharos széllökések miatt

Forrás: Shutterstock

Figyelmeztetés: intenzív csapadék jöhet jégesővel

Három megye kivételével az egész országra figyelmeztető előrejelzést adtak ki. Délnyugat felől északkelet felé egy gyengülő záporos csapadékzóna átvonulása várható, amelyhez kapcsolódóan kis eséllyel zivatarok is előfordulhatnak - délelőtt a Dunántúlon, délután esetleg a Dunától keletre is. Az elvonult csapadéksáv mögött délután, este elsősorban a Dunántúlon, majd késő estétől keletebbre is kialakulhat helyenként zivatar.

A Dunántúlon ezek környezetében néhol viharos (60-80 km/h) széllökés, lokális intenzív csapadékhullás (>10 mm), a Dél-Dunántúlon pedig kisebb méretű jégeső is előfordulhat. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent.

Holnap az ország területén elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, a maihoz hasonló kísérőjelenségekkel. Délutántól északnyugat felől várhatóan fokozatosan romlanak a zivatarokhoz szükséges feltételek - írja a HungaroMet.hu.

Csütörtökön a hajnali pára- és ködfoltok felszállása után változóan felhős idő várható, többórás napsütéssel. Néhol eső, vagy zápor is előfordulhat. A déli, délnyugati szél sok helyen megerősödik, a Dunántúlon pedig viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Pénteken viszont fokozatosan beborul az ég, és az északi, valamint a nyugati tájakon már eső, zápor is kialakul. Estétől aztán többfelé eleredhet az eső. 22 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők - írja a Köpönyeg.