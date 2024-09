Kidobóból lett ördögűző Magyari László: „Imával űzöm el a gonoszt”

Egy démonos film is árthat

Óhatatlanul is felmerül a kérdés, hogy miből lehet észrevenni a megszállottságot, milyen jelei lehetnek annak, ha valaki bajban van.

„Volt például egy ideggyógyászati kezelés alatt álló ember. Valószínűleg történt valami az életében, ami annyira megviselte, hogy segítségre szorult. Ez lehetett erőszak, vagy más hatás is, akár az, hogy megnézett egy démonos filmet, ami rossz gondolatokat keltett benne. Sajnos a mindennapokban is tapasztalhatjuk, hogy a világban jelen van a hazugság, a csalás, a lopás" – mondja Magyari László, aki elmagyarázta, miből áll a gyülekezetében egy ördögűzés. Sokaknak valószínűleg az ilyen témájú filmek jutnak először az eszükbe, de a valóságban ez nem ennyire drasztikus.

„Nem nevezném szertartásnak. Ha bárhol találkozom valakivel az utcán, és beszámol egy problémájáról, és közli, hogy szeretne tőle megszabadulni, elmondom neki, hogy aki megtér, és befogadja Jézust a szívébe, az örök életet kap és megbékél Istennel. Attól kezdve a Sátának nincs jogalapja arra, hogy rátegye a kezét az illetőre. Az egyik fontos eszközünk az imádság, de tudni kell, hogy Jézus azt mondta: az ő neve által engedelmeskednek a démonok. Jézus Krisztus neve egy olyan hatalom, ami előtt minden térd meghajol. Ebbe persze bele kell érteni a fellázadt angyalokat is"

– mondja a pásztor.

„Azt mondta, ő a Pusztító”

László egy saját történetét is elmeséli, ami egy prédikációja alatt történt meg vele.

„Egy alkalommal a gyülekezett előtt prédikáltam, és hátulról elkezdett felém szaladni egy fiatalember, akit korábban sosem láttunk. Le akart ütni, de amikor elém ért, mintha falnak ütközött volna, megállt. Megkérdeztem tőle, hogy „ki vagy?”. Azt felelte: „Pusztító”. Olyan hangon, amit csak a horrorfilmekben szoktunk hallani. Több hasonló eset is volt, amikor azt láthattuk, hogy ezek az emberek megszabadulnak. A gonosz lélek kimegy belőlük, de beszél is közben" – árulja el a pásztor.

„Van, amikor szólok a démonnak, hogy távozzon az emberből, az ember pedig elkezd rázkódni. Arra is volt már példa, hogy hányt, és furcsa anyagok jöttek ki belőle. Ez a folyamat volt, hogy két percig tartott, de megesett, hogy húszig. A lényeg, hogy az emberek utána meggyógyultak, megszűntek a rossz szokásaik, istenfélelem költözött a szívükbe. Olyan megtérttel is találkoztam, aki az élmény hatására soha többé nem akart lopni és bűnözni."