Retrokincsek: csekkold, használtad-e még ezeket az eszközöket, amelyeket a mai gyerekek hírvől sem ismernek

Floppy lemezek voltak a legfontosabb eszközök, ha fájlokat akartunk egyik számítógépről a másikra vinni

Forrás: Pressmaster/Shutterstock

4. Vonalas telefon és telefonfülke

A mobiltelefonok előtt a vonalas telefonok és a telefonfülkék uralták a kommunikáció világát. Egy hosszú beszélgetéshez sokszor a lakás egyetlen fix pontján kellett ülni, a készülék mellett. A telefonzsinór gyakran belegabalyodott mindenbe, és privát beszélgetésre csak akkor volt lehetőség, ha elég hosszú zsinór állt rendelkezésre, hogy félrevonuljunk. Az utcai telefonfülkék pedig létfontosságúak voltak, ha az utcán vagy utazás közben akartunk valakit elérni – érmékkel vagy telefonkártyákkal lehetett hívásokat kezdeményezni.

Forrás: Del Harper/Shutterstock

5. Kazettás magnó

A zenehallgatás mellett a **kazettás magnó** a hangrögzítés fő eszköze is volt a 90-es években. Akár a rádióból felvett zenéket is visszahallgathattuk, ha időben megnyomtuk a felvétel gombot. A kazettás magnók ugyanígy népszerűek voltak a gyerekek körében is, akik saját „rádióműsort” készíthettek vagy éppen üzeneteket rögzíthettek.

Forrás: MPIX/Shutterstock

6. Tamagotchi

A 90-es évek egyik legnagyobb játéksikere a Tamagotchi volt, egy kis kézi virtuális állat, amely gondozást igényelt. Az apró kijelzőn lévő "digitális lény" evést, játékot és tisztálkodást követelt, és ha nem figyeltünk rá eléggé, elpusztult. Ez a játék óriási népszerűségnek örvendett, és sok gyerek tanulta meg a felelősséget a Tamagotchi gondozása révén.

Forrás: Grenar/Shutterstock

7. Betárcsázós internet és modem

A 90-es években az internet még gyerekcipőben járt, és a betárcsázós modemek voltak az első kapuk a világhálóhoz. A modem jellegzetes sípoló és zúgó hangokat adott ki, amikor kapcsolatot próbált létesíteni, és a sebesség messze elmaradt attól, amit ma megszokhattunk. Ráadásul ha valaki internetezett, a vonalas telefon vonalát blokkolta, így nem lehetett egyszerre telefonálni és böngészni.