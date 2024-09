Rémálomszerű lakóház ez az emberi hangyaboly: 20 000 ember zsúfolódik össze a gigantikus tömbben - Videó

Hasonlóan utópisztikus lakótömb, az úgynevezett Regent International épült meg Kínában, Hangzhou központi üzleti negyedében. A ház monumentális, most 20 ezren élnek benne, de akár 30 ezer embernek is képes lakhatást nyújtani, így jelenleg ez a a világ egyik legsűrűbben lakott területe. Az épületet Alicia Loo, a Singapore Sands Hotel nevű 7 csillagos szálloda vezető tervezője tervezte, és 2013-ban avatták fel, ám a média csak most kapta fel a monstrumot, amelyről itt írtunk bővebben.