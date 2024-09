Lépésről lépésre: így költöztesd vissza a szobanövényeket a lakásba ősszel

6. Típus szerint csoportosítsuk

A magasabb fényigényű zöldeket csoportosítsuk a legnaposabb ablak közelébe, lehetőleg magasság szerint elrendezve, hogy a nagyobbak ne takarják el a kisebbeket. Az alacsony téli hőmérsékletet igénylő fajokat tegyük hűvös helyre, például a pincébe, vagy ablakozott balkonra, üvegezett verandára.

7. Könnyen megfáznak

Azt is tartsuk szem előtt, hogy a huzat sem tesz jót nekik. Rövid ideig szellőztessünk, és ilyenkor tegyük távolabb az ablak közelében lévő növényeket, de a legjobb, ha az őszi-téli időszakban elköltöztetjük őket a nyílászárók mellől.

8. Növeljük a páratartalmat

A fűtött szobában gyakran kialakuló száraz levegő is ellensége a szobanövényeknek. Megoldás lehet, ha a páraigényes fajokat kaviccsal felszórt, vízzel töltött alátét tálcára állítjuk, vagy az időnkénti vizes permetezéssel is segíthetjük őket. Párásításként az is megteszi, ha a növények közelében teregetjük ki a mosott ruhákat.

9. Ritkítsuk az öntözést

Míg nyáron a szabadban mindennapos tevékenység a locsolás, addig az ősz második felétől kezdve heti egy-két öntözés is bőven fedezi növényeink vízigényét. A tápoldatozást két-három hetente egy alkalomra csökkentsük, vagy teljesen hagyjuk el.