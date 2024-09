Különleges égi jelenségek lesznek éjszaka: teliholdra és holdfogyatkozásra is készülhetünk

Kedd este együtt kel fel a Hold és a Szaturnusz a délkeleti horizonton, majd szorosan összefonódva emelkednek egyre magasabbra, hajnalban pedig az év egyetlen részleges holdfogyatkozása is megfigyelhető lesz. Érdmes előkapnia a távcsövet azoknak, akik imádják a teliholdat és az ilyen soha vissza nem térő alkalmakat.

Telihold és részleges holdfogyatkozás is lesz

Forrás: Shutterstock/Illusztráció.

Mozgalmas kedd éjszaka lesz az égbolton: telihold, részleges holdfogyatkozás és a Szaturnusz

A látványos bolygóegyüttállást szeptember 17-én 20:00 órától a délkeleti égboltra tekintve lehet megfigyelni, ekkor a Szaturnusz a hatalmasnak látszó teliholdtól 5 fokra, jobbra felfelé, narancsos, csillagszerű fénypontként látszódik majd - közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel.

A Szaturnusz a Hold közelsége ellenére szabad szemmel is jól látható lesz, bár a megpillantásához nyílt, kitakarásmentes horizont szükséges,

de az együttállás később is megfigyelhető, amikorra már mindkét égitest magasabbra emelkedik. A közlemény szerint pár órával később, hajnalban az év egyetlen részleges holdfogyatkozása is bekövetkezik. Hajnali 3:45 után már szabad szemmel is észre lehet venni, hogy a Hold jobb felső része kezd elsötétedni, mintha egy lepel borulna rá: ez a félárnyék, latin nevén penumbra. A sötétedés egyre fokozódik. A legnagyobb kitakarást 4:44 perckor éri el a holdárnyék, ekkor a holdátmérő 9 százalékát takarja ki a Föld. A Holdról végül 5:16-kor vonul le az árnyék. A következő év szeptemberében pedig teljes holdfogyatkozást láthatunk majd.

