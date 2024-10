Élet az igazi halálsoron: a halálraítéltek utolsó órái és szavai a valóságban

Loran Cole

Loran Cole halálraítélt

Loran brutálisan meggyilkolt egy 18 éves főiskolai hallgatót, és megerőszakolta a fiatal férfi 18 éves nővérét. Utolsó étkezésként pizzát, fagylaltot, M&M cukrokat és üdítőt fogyasztott. A kérdésre, mondana-e valamit az utolsó szó jogán, nemet mondott. A kivégzési eljárás után 5 perccel még remegni és lélegezni kezdett, rázni kezdték és a nevét kiáltozták, de végül meghalt.

Michael Zack

Michael Zack halálraítélt

1996-ban Michael Zack kirabolta, szexuálisan zaklatta és meggyilkolta Ravonne Smith-t. Az utolsó szó jogán Zack annyit mondott: „Mindannyiótokat szeretlek”. Ám a férfi hagyott maga után búcsúlevelet, amelyben ezt írta:

„Amikor halálra ítéltek, a kábítószerrel és az alkohollal helyettesítettem a boldogságot és a pozitív kapcsolatokat. Nagyon hálás vagyok azoknak a srácoknak, akik időt szakítottak arra, hogy megtanítsanak írni és olvasni. Örökre megváltoztatták az életemet, mert szeretetük és támogatásuk lehetővé tette számomra, hogy levelezőtársaim és barátaim legyenek szerte a világon. Az írás és olvasás képessége is elvezetett szeretett feleségemhez és lelki társamhoz, Ann-Kristinhez. Örökké szeretni fogom őt. Nem keresek kifogásokat. Nem hibáztatok senkit. De bárcsak kaphatnék egy második esélyt, hogy a börtönben éljem le napjaimat, és továbbra is minden tőlem telhetőt megtehessek, hogy változást érjek el ezen a világon. Testvéreim a halálsoron, továbbra is segítsétek egymást”.

A férfi a kivégzése napján találkozott a feleségével, lelkészével, utolsó vacsorát nem kért.