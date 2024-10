Erik Menendez és felesége, Tammi 20 éve házasok

Erik és Tami először 1993-ban került kapcsolatba egymással, miután Tammi levelet írt Eriknek a börtönbe. Tammi akkoriban házas volt, és volt egy tizenéves lánya, ám a férje áldását adta, hogy írjon Eriknek. Tammi Saccomani és a fiatalabb Menendez testvér eleinte barátok voltak, ám 1996-ban a nő férje, Chuck meghalt. Úgy tudni a férfi szexuálisan zaklatta a lányát, majd feladta magát a rendőrségen és öngyilkos lett. Ekkor Tanminak már egy kilenc hónapos kislánya is volt. Tammi és Erik 1997-ben találkoztak először a Folsom Állami Börtönben. Tammi eredetileg azt tervezte, hogy férje halála után Georgiába költözik, de miután találkozott Erikkel, megváltoztatta a terveit, és Sacramentóba költözött, hogy közelebb kerüljön hozzá. 1998-ban Erik megkérte Tammi kezét, és a Folsom Állami Börtönben összeházasodtak. Tammi gyakran beszél az Erikkel kötött házasságáról, és azt mondja, hogy szerinte nagyon jó ember, Erik pedig egy nyilatkozatában egyenesen „életmentőnek” nevezte Tammit. Hat évvel az esküvő után Tammi kiadta a memoárját My Life With Erik Menendez: They Said We’d Never Make It címmel.