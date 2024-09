Összeomlottak a halálra ítélt brutális gyilkos Wade Wilson szülei

A Deadpool Gyilkosnak nevezett Wade Wilson szörnyű tettei sokkolták Floridát: a férfi halálbüntetést kapott, miután két nőt brutális kegyetlenséggel meggyilkolt 2019-ben.

Wade Wilson a legsúlyosabb büntetést kapta

A tárgyalás során Wilson nem mutatott érzelmeket, amikor kimondták a halálos ítéletet. Az eljárás során orvosok tanúskodtak Wilson állítólagos agykárosodásáról, és arról, hogy ez milyen mértékben járulhatott hozzá szörnyű cselekedetéhez. Emellett felolvasták az örökbefogadó szülei levelét, akik arra kérték a bíróságot, hogy kegyelmezzen meg a fiuknak.

Sosem érthetik meg, mennyire sajnáljuk az érintett családokat. Nem tudjuk megváltoztatni a múltat, de bárcsak megtehetnénk

- állt a szülők levelében. Azt is elmondták, hogy ők magukat is sokkolták a történtek és gyászolnak a tragédia miatt. Elmondásuk szerint Wade Wilson boldog gyermekként nőtt fel, de tinédzser éveiben kezdett eltávolodni tőlük, visszahúzódóvá, labilissá és depresszióssá vált. Később, amikor a mentális betegsége mellé függőség is társult, paranoia és téveszmék alakultak ki nála, és ez súlyosbította a helyzetét. A szülők levelükben a rendszert is felelőssé tették, amiért nem tudtak megfelelő segítséget kapni fiuk mentális betegségének és függőségének kezelésére.

Még egy élet elvétele csak tovább fokozza a tragédiát. Kérjük, lássák be a szívükben, hogy nem kell megölniük a fiunkat

- zárták levelüket.

Wilson esetében már júliusban halálbüntetést javasolt az esküdtszék, miután bűnösnek találták két rendbeli gyilkosságban, valamint gépjármű-lopásban, testi sértésben, lakásbetörésben és kisebb lopásban. Az ítélet meghozatala mindössze két órát vett igénybe, miután a bíróság meghallgatta a bizonyítékokat. Wilson, aki a tárgyalás során sminkkel próbálta eltüntetni az arcára tetovált horogkeresztet és csontváz-szerű jeleket, megnövelte tetoválásainak számát a börtönben, többek között a Batman-gonosztevő Joker inspirálta Why So Serious? Ha Ha Ha feliratot is magára varratta. Wilson neve hasonlít Marvel szuperhősére, Deadpoolra, akit Ryan Reynolds alakított a híres filmekben, ezért kapta a Deadpool Gyilkos nevet a médiában.