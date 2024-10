Kiderült: ebben a hónapban születnek a legintelligensebb emberek

A tudományos kutatások hosszú ideje próbálnak választ találni arra, hogy milyen tényezők befolyásolják az emberi intelligencia fejlődését. A jól ismert tényezők – mint például az alvás, az étrend és a fizikai aktivitás – mellett egy új meglepő összefüggés találtak: a születési hónap hatással lehet a kognitív teljesítményre. Egy friss tanulmány alapján úgy tűnik, hogy a szeptemberben született gyermekek kimagasló tanulmányi eredményt érhetnek el, sőt, akár ők lehetnek a legintelligensebbe is.

A születés hónapja is befolyásolja az emberi intelligencia fejlődését

Forrás: Shutterstock

Miért különleges a szeptember intelligencia szempontjából?

A tanulmány, ami az intelligencia vizsgálatát célozta meg, több mint 1,2 millió floridai, 6 és 15 év közötti gyermek kognitív fejlődését vizsgálja, és az eredmények azt mutatják, hogy a szeptemberben született diákok átlagosan jobb osztályzatokat értek el, mint más hónapokban született társaik, aminek több oka is van.

Általában ők a legidősebbek az osztályban

Ezek a gyerekek általában a legidősebbek az osztályban (ők az úgynevezett évvesztesek), ami előnyt jelenthet a tanulmányi fejlődés szempontjából. Mivel az idősebb gyerekek általában érettebbek és fejlettebbek kognitív szempontból, könnyebben alkalmazkodhatnak az iskolai követelményekhez, ami jobb teljesítményhez vezethet.

Nagyobb az önbizalmuk

Az életkorbeli előny nem csupán a jobb osztályzatokban mutatkozik meg, hanem az önbizalom szintjén is. A kutatások szerint az idősebb gyerekek gyakran magabiztosabbak, ami hosszú távon jobb eredményekhez vezet. Ezek az előnyök együttesen növelhetik a szeptemberi gyerekek esélyeit a felsőoktatásba való bejutásra is, sőt, azt is megállapították, hogy ők követik el a legkevesebb bűncselekményt is: legalábbis fiatalkorukban.