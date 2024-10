Az „üreges maszk” néven ismert optikai illúzió meglepő igazságokat fed fel arról, hogyan működik az agyunk. Az illúzióban a maszk homorú oldalát mutatják, de a nézők gyakran azt érzékelik, hogy ez az oldal is ugyanúgy néz ki, mint a „normál” arcot mutató rész. Még ha tisztában is vagyunk az illúzióval, az agyunk továbbra is képtelen felismerni a homorú arcot.

Forrás: The Sun

Te mit látsz a képen? Sokkoló dolgot árul el az agyadról

Ez azért van, mert az illúzió kihasználja azt, ahogyan az agyunk feldolgozza a vizuális világot. Az agy egyszerre használja az alulról felfelé irányuló folyamatokat, vagyis azt, amit általában látunk, és a felülről lefelé irányuló folyamatokat, amelyeket a korábbi tapasztalataink alapján várunk. Emiatt előfordulhat, hogy nem vesszük észre a maszk hátoldalának árnyékait és mélységeit.

„A felülről lefelé irányuló feldolgozásunkban emlékeket tárolunk, mint egyfajta modellkészletet” – idézte Danai Dima, a Hannoveri Orvosi Egyetem professzorát.

Az összes modell, amit az elménk tárol, kifelé néző arcokat mutat, ezért amikor arcot látunk, természetesnek vesszük, hogy kiemelkedő kell legyen.

Azonban nem mindenki tapasztalja meg ezt az illúziót. Például a skizofréniával élők állítólag képesek a maszk üreges oldalát úgy látni, amilyen valójában. Ez azért van, mert az érzékszervi és fogalmi területek másképp vannak összekapcsolva az agyukban. Ugyanez igaz lehet azokra is, akik alkoholt vagy drogokat fogyasztanak. Az arc illúziója más szempontból is érdekes. Egyes neurológusok úgy vélik, hogy különleges kapcsolatunk van az arcokkal, mivel az agyunkban külön régiók dolgoznak azon, hogy feldolgozzák azokat. Ez megnehezíti az illúzió felismerését.