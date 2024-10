Köllő Babett kedvenc 30 milliós autója kiakasztotta az embereket: „Ez borzalom, nagyon ronda"

Köllő Babett szeret mindent, ami kicsit különleges és vad, ezért nem meglepő, hogy mindenen megakad a szeme, ami nem hétköznapi. Most egy megosztó autóról mutatott felvételt, aminek ára 30 millió forintnak megfelelő dollárról indul, és a határ majdnem a csillagos ég. A robosztus modell persze nem tetszik mindenkinek, a kommentelőket is megosztotta.

Köllő Babett vágya ez az autó, de a kommentelőket megosztotta

Forrás: Polyak Attila

Köllő Babett megmutatta, melyik autó az, ami most éppen a szíve csücske. Ez a modell a Tesla legújabb dobása, aminek különleges kinézete világszerte megosztja az embereket, és ezek az ellentétes vélemények Babett posztja alatt is megjelentek. Amíg egyesek imádják ezt a robosztus kinézetű, szögletes, futurisztikus autót, addig mások egy fillért nem adnának érte, nemhogy annyit, amennyibe kerül. Az alapmodell 30 millió forintnak megfelelő dollárról indul... Babett egyelőre még nem büszke tulajdonosa ennek az autónak, a kép Lengyelországban készült. „Nagy rajongója vagyok a formavilágának,de elég megosztó" - írta Babett, és nem is tévedett. „Szelektív gyűjtő?" - tette fel a kérdést az egyik hozzászóló, akinek nyilvánvalóan nem tetszik az autó szögletes formája. „Hát egy igazán ormótlan darab" - osztotta meg véleményét egy másik kommentelő. „Ez borzalom, nagyon ronda" - írta egy harmadik rajongó.