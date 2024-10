Ben Affleck csődbe ment: eltapsolta a vagyonát

A legtöbben a Good Will Hunting című, 1997-es filmhez kötik Ben Affleck és Matt Damon nevének elismerését. A filmben Robin Williams is szerepel, és Will Hunting (Damon), egy zseniális matematikus történetét meséli el, aki pszichiáter segítségét kéri, hogy leküzdje érzelmi válságát. Affleck és Damon 600 000 dollárért adták el a filmet, a pénzt – mivel akkoriban együtt laktak és közös bankszámlát vezettek – egyenlően osztották el.

Ben Affleck és Matt Damon csődbe mentek hat hónappal azután, hogy megkapták a pénzüket

Forrás: ABC via Getty Images

Tavaly a The Drew Barrymore Show-ban, Affleck elmagyarázta, hogyan sikerült nagyon rövid idő alatt elkölteniük a pénzt. A színész elmondta, hogy annyira örült a pénznek, hogy azt hitte, „soha többé nem kell majd dolgoznia”, de az ellenkezője történt. Miután kifizették az ügynökeiket, az adókat és vásároltak néhány drága autót, a bankszámla gyorsan kiürült.

„Eladtuk a Good Will Hunting-ot 600 000 dollárért, fejenként 300 000 dollárért, de az ügynökeink kaptak belőle 30 000 dollárt, így maradt 270 000, ebből körülbelül 160 000 dollárt adóba fizettünk, így maradt 110 000 dollár. Mindketten vettünk egy-egy 55 000 dolláros Jeep Cherokeet, így maradt 55 000 dollárunk”

– mondta Affleck Barrymore-nak.

„Természetesen úgy döntöttünk, hogy kibérlünk egy 5 000 dolláros parti házat a Glencoe Wayn, a Hollywood Bowl mellett, és hat hónap alatt csődbe mentünk.”

Majd így folytatta: „Barátok voltunk, és azt akartuk, hogy a másik is sikeres legyen, szerettük egymást, így egyértelmű volt, hogy ezt együtt kell csinálnunk.”

Damon felidézte, hogy közös bankszámlájuk volt, amikor közösen adott interjút Affleckkel The Bill Simmons Podcastben.

A Jason Bourne sztárja elmondta, hogy a közös számlát utazásokra használták, amikor New Yorkba mentek meghallgatásokra. A számlát még középiskolában nyitották, és felnőttkorukban is használták, többek között számlák kifizetésére.

„Amíg egyikünknek volt pénze, tudtuk, hogy nem fogják kikapcsolni az áramot” – mondta Damon. Affleck hozzátette: „De segítettünk egymásnak, és ott voltunk egymásnak.”