100 éves korában meghalt a magyar származású holokauszttúlélő, Lily Ebert

A magyar származású Lily Ebert, aki London északnyugati részén élt, 1944-ben, 20 évesen került családjával Auschwitz-Birkenauba. A holokauszttúlélő története négy éve terjedt el, amikor úgy döntött, szeretne többet megtudni arról az amerikai katonáról, aki kiszabadította őt. Lily Ebert - akit III. Károly király kitüntetésben részesített - 100 évesen távozott az élők sorából.

Lily Ebert 99 évesen vehette át kitüntetését

Forrás: Getty Images

100 évesen hunyt el a magyar származású holokauszttúlélő, Lily Ebert

„Ő volt a mi nagy, szerető családunk királynője. A fény, amely oly fényesen ragyogott, most elsötétült. Ő volt a mi hősünk" - írta a többi között az X-en dédunokája, Dov Forman, akinek segítségével Lily Ebert sokakhoz tudta eljuttatni a történetét, ugyanis TikTokon 2 millió követővel rendelkező csatornát működtettek. Egy lánya és egy fia, 10 unokája, 38 dédunokája és egy ükunokája gyászolja őt.

III. Károly az MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), azaz a Brit Birodalom Legkiválóbb Rendjének tagjává avatta tavaly Lily Ebertet, aki a magyarországi Bonyhádon született 1923-ban, és akit 1944-ben deportáltak családtagjaival együtt Auschwitzba. „Hogyan magyarázhatnám meg a megmagyarázhatatlant? Ez egy nagyon különleges kitüntetés a számomra. Holokauszttúlélő vagyok, túléltem, de ennek oka kell, hogy legyen. Megfogadtam, hogy bármennyi évet is szán nekem a Jóisten, arra fogom tanítani az embereket, hogy mi mind emberek vagyunk, és emberségesen is kell viselkednünk" - mondta akkor. Lily Ebert az Egyesült Királyság egyik utolsó auschwitzi túlélője volt, aki életét a holokausztról való felvilágosításnak szentelte.