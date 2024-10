Ők azok, akik megnyerték a lottót, mégsem egészen boldogok: egyetlen dolog hiányzik a régi életükből

Bill és Cath Mullarkey élete 2017-ben vett váratlan fordulatot, amikor egy lottónyereménynek köszönhetően 1 millió fonttal gazdagodtak. Azonnal megvalósították régi álmukat, és elköltöztek Szent Luciára. Vásároltak egy telket, majd házat és egy éttermet is építettek. Míg új életük egyértelműen boldogságot hozott számukra, van valami, ami nagyon hiányzik nekik a régi életükből.

A 64 éves Bill és a 63 éves Cath életének egyik legnagyobb meglepetése volt, amikor 2017-ben megnyerték a Nemzeti Lottó EuroMillions 1 millió fontos nyereményét. Bill így emlékezett vissza a pillanatra: „Az egész életem megváltozott abban a pillanatban, de napokba telt, amíg igazán elhittem, hogy valóban megnyertük a pénzt.”

Amikor a nyeremény összege megérkezett a bankszámlájukra, Bill és Cath úgy döntöttek, hogy megvalósítják régi álmukat, és elköltöznek a karibi Szent Luciára, ahol már korábban is volt egy telkük.

A lottónyertes házaspár új életet kezdett, ám boldogságuk nem teljes

Miután a szigetre költöztek, új házat építettek, és 2023-ban megnyitották saját éttermüket is, ahol helyi ételeket szolgálnak fel. „Mindig is arról álmodoztunk, hogy saját házunk és egy kis éttermünk legyen” – mesélte Bill. „Soha nem gondoltuk volna, hogy ez valaha lehetséges lesz, de a lottónyeremény ezt is lehetővé tette.”

Bár Szent Lucia paradicsomi környezetet nyújt számukra, Bill és Cath bevallották, hogy Coventry hiányzik nekik, amelyet szintén gyönyörűnek neveztek. Annak ellenére, hogy a karibi Szent Lucián megvalósították álmaikat, és boldogabbak, mint valaha, Coventry városa és az ottani életük nosztalgiát ébresztenek bennük.