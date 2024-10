A Menendez testvérek ügyésze kiborult: "Kimentem a mosdóba és hánytam"

A Menendez testvérek 1989-ben brutálisan meggyilkolták gazdag szüleiket, José és Kitty Menendezt. A tettük hatalmas port kavart, a per évekig húzódott, míg végül életfogytiglan börtönre ítélték őket. A Netflix néhány hete dobta ki a testvérekről szóló sorozatot Ryan Murphy rendezésében, most pedig már megnézhető az a dokumentumfilm is - ami a streaming oldalon jelenleg listavezető - ahol Menendezék, a védőügyvédek, az ügyész és a még élő családtagok mondják el a történetüket a saját szemszögükből.

A Menendez testvérek ügyét újratárgyalják

A Menendez testvérek dokuja megrázó vallomásokat tartalmaz

Lyle és Erik Menendez ügyvédeinek korabeli vallomásai szerint a fiúk rettegtek a szüleiktől, de az is kiderült, hogy José Menedez folyamatosan csalta a feleségét, aki többször is öngyilkosságot kísérelt meg. Úgy tudni, nem csak az apa, hanem a pszichológiai értelemben instabil alkohol- és drogfüggő anya is abuzálta a gyerekeit, a Menendez testvérek mellette sem voltak biztonságban.

Az ügyész rémálomként élte meg a tárgyalást

Pamela Bozanich ügyész a dokumentumfilmben a következőket mondta. „Aznap amikor a nyitóbeszédeket adtuk elő, bementem a bíróságra és vettek a kamerák. Én meg nem értettem, mi a fene történik. Kimentem a mosdóba és hánytam. Ez volt az egyetlen, amikor hánytam a tárgyalás során. Kész rémálom volt a média jelenléte” - nyilatkozta. Azt egyébként a Menendes testvérek is megemlítették, hogy valóságshow-t csináltak a tárgyalásukból.

Újratárgyalják az ügyet

Az elmúlt időszakban a Netflix sorozata és dokumentumfilmje miatt újra hatalmas az érdeklődés az eset és Lyle és Erik Menendez iránt, George Gascón Los Angeles megyei kerületi ügyész bejelentette, hogy felül fogják vizsgálni az ítéleteket. „Ezen információk egyikét sem erősítették meg” – mondta Gascón egy sajtótájékoztatón, utalva az új bizonyítékokra. „Jelenleg nem vagyunk készek kijelenteni, hogy vagy hiszünk, vagy nem hiszünk ennek az információnak. De azért vagyunk itt, hogy elmondhassuk, erkölcsi és etikai kötelességünk felülvizsgálni, amit elénk tárnak” - nyilatkozta Gascón. A meghallgatást november 26-ra tűzték ki.