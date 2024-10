A férje hűtlensége tette tönkre Kitty Menendezt - traumatizált és őrült volt Lyle és Erik anyja

A Menendez testvérek 1989-ben brutálisan meggyilkolták gazdag szüleiket, José és Kitty Menendezt. A vád szerint nyereségvágyból ölték meg őket, a fiúk és a védelem azt állította, hogy José mindkét gyermekét kiskora óta szexuálisan zaklatta, a testvérek pedig önvédelemből öltek. Lyle és Erik Menendez ügyét november végén az azóta előkerült bizonyítékok bevonásával újratárgyalják.

A Netflix sorozata újra felkeltette az érdeklődést a család iránt. De ki volt vajójában Kitty Menendez?

Lyle ügyvédje szerint Kitty Menendez őrült volt

Amíg a Netflix minisorozata nem járja körül alaposan a férjéért odaadóan rajongó Kitty Menendez személyiségét, addig a streamingoldal dokujában a fiúk védőügyvédei vele kapcsolatban is megszólaltak. "A fiúk féltek José és Kitty Menendeztől. José tehetséges, karizmatikus és nagy hatalommal bíró férfi volt" - mondta el Jill Lansing Lyle védőügyvéde a nyitóbeszédben és Lyle-t is idézte ugyanekkor: "Ha José kihúzta az övét, valaki verést kapott, de soha nem tudtuk, hogy ki".

1986-ban Kitty rájött, hogy férjének legalább 8 éve viszonya van, írt egy búcsúvelelet a fiainak, és azzal fenyegetőzött, hogy megmérgezi az egész családot. Egy őrült nő, még őrültebb lett. A fiúk tudták, hogy szüleik képesek lennének megölni őket

- vélte Lansing.

Leslie Abramson Erik védője azzal érvelt, hogy a gyilkosság egy egy életen át tartó bántalmazás eredménye. "Ezek a bántalmazások teljes titokban történtek. Erik valóban megölte a szüleit, mert már nem tudta elviselni a bántalmazásukat" - nyilatkozta.

Minden, amit Kitty Menendezről tudunk

Kittynek viharos gyerekkora volt

Kitty Mary Louise Andersen néven született 1941-ben, szülei Charles és Mae Andersen gyermekeként. A négy gyermek közül a legfiatalabb volt, középosztálybeli nevelést kapott Oak Lawnban, Illinois államban, Chicago egyik külvárosában. De az élete korántsem volt idilli.

Kitty Mary Louise Andersen néven született 1941-ben, szülei Charles és Mae Andersen gyermekeként. A négy gyermek közül a legfiatalabb volt, középosztálybeli nevelést kapott Oak Lawnban, Illinois államban, Chicago egyik külvárosában. De az élete korántsem volt idilli. Apja a gyerekeket és Mae-t is bántalmazta (később elváltak), Kitty traumatizált gyerek volt, de a körülmények nem akadályozták meg abban, hogy nagyot álmodjon, ám úgy tudni depressziós epizódjai voltak és gyűlölte az apját. Színész akart lenni, majd beiratkozott a Southern Illinois Egyetem kommunikáció szakára. Szépségversenyt nyert

„Lenyűgözően szép volt, és nem csak kívülről, hanem a lelke is” – nyilatkozta a bátyja, Brian Andersen az ABC 20/20 című műsorában . 1962-ben Kitty megnyerte a Miss Oak Lawn szépségversenyt, akkor figyelt fel rá José Menendez fiatal kubai bevándorló.

Kitty 1963-ban feleségül ment Jose Menendezhez

A The Los Angeles Times értesülései szerint Kitty főiskolára járt, amikor megismerkedett Menendezzel, a Southern Illinois Egyetem ösztöndíjas úszósportolójával. A két évvel idősebb Kitty azonnal beleszeretett Joséba, nyilatkozta Jo McCord a nő akkori szobatársa. Az akkor 19 éves José családja nem támogatta a házasságot, de ennek ellenére egybekeltek és New Yorkba költöztek. Tanárból háziasszony

Kitty kezdetben iskolai tanárként dolgozott, ám amikor két fiuk – Lyle 1968 januárjában és Erik 197o novemberében – megszületett, Kitty José unszolására főállású háziasszony lett. A család végül Princeton közelében telepedett le, a testvérek a Princeton Day Schoolba jártak. Bátyja szerint Kitty elkényezte Lyle-t és Eriket, míg José alig volt otthon a munkája miatt, ami fényűző életet biztosított a családnak.

José rabja volt

José 1986-ban átköltöztette a családot Los Angeles külvárosába, a kaliforniai Calabasasba, majd később Beverly Hillsbe, ahol a gyilkosság is történt. Kitty nehezen tudott alkalmazkodni az új könyezethez, inkább New Jerseyben akart maradni, de igyekezett támogatni a férjét és mindent megtett, hogy a kedvében járjon. „Kittyről azt mondták, hogy ő José parókával” – mondta José egykori, neve elhallgatását kérő üzlettársa a Vanity Fairnek 1990-ben. „Mindig is mindenben mellette volt, amit José akart, azt akarta ő is, bármiről is volt szó” - tette hozzá.

Drog- és alkoholfüggővé vált

Bár úgy tűnt, Menedesék családja és élete maga az amerikai álom, Kitty megtudta, hogy José jó ideje megcsalja, ami teljesen tönkretette. A Times szerint egykori pszichológusa 1993 októberében azt vallotta, hogy Kitty drog- és alkoholfüggővé vált, sőt öngyilkosságot is megkísérelt José és egy New York-i nő nyolc évig tartó viszonya miatt. Karen Lamm, egykori színész és modell, Kitty barátnője ezt megerősítette, elmondta, hogy Kitty háromszor próbálta meg eldobni magától az életét férje hűtlensége miatt.

Kitty is bántalmazta a gyerekeket

A tárgyaláson többször felmerült a kérdés, a Menendes testvérek miért ölték meg az anyjukat is. Lyle azt állította, Kitty is bántalmazta őket, nem csak José. 1993. szeptember 13-i vallomásában Lyle arról beszélt, hogy Kitty ágyba hívta, és arra kérte, hogy „mindenhol” érintse meg és ez 11 éves korától kezdve egészen 13 éves koráig így zajlott. Azt is elárulta, hogy az anyjuk gyakran mászkált előttük teljesen pucéran vagy félmeztelenül.