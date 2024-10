Ha tönkrement a diófád, ültess pekándiót: ellenáll a dióburok-fúrólégynek

A pekándió hazánkban még kevésbé elterjedt, noha a klímánk tökéletesen alkalmas a termesztésére. Ráadásul a nevelése és felhasználása szinte megegyezik a hagyományos dióéval, az íze is nagyon hasonló, sőt egyesek szerint édeskés jellege és zamata miatt még felül is múlja azt. Legnagyobb előnye azonban az, hogy ellenáll a dióburok-fúrólégynek.

A pekándió hazánkban még kevésbé elterjedt,

Forrás: Shutterstock

A pekándió íze lágy és krémes

A konyhában rendkívül sokoldalúan felhasználható, mivel kiváló ízt és textúrát ad az ételeknek. Remek választás süteményekhez, például brownie-hoz, pitéhez, muffinhoz vagy kekszekhez. Továbbá, kiválóan illik zöldsalátákhoz vagy gyümölcssalátákhoz. Emellett főételekbe is beilleszthetjük, például húsos ragukhoz, tésztákhoz vagy rizses ételekhez.

Az egészség őrzője

Kitűnő íze mellett roppant egészséges, bővelkedik vitaminokban (A-, B-, C-, E- és K-vitamin), ásványi anyagokban (cink, foszfor, kalcium, kálium, magnézium, réz, vas), flavonoidokban, antioxidánsokban gazdag. Megfigyelések szerint jótékony hatással van a szív- és érrendszerre, az immunrendszerre, idegrendszerre, emésztésre és a bőrre is.

Kitűnő íze mellett roppant egészséges

Forrás: Shutterstock

A türelem gyümölcse

A frissen ültetett pekándió csemeték nem ígérnek gyors termést, de megfelelő gondozással és türelemmel általában 3-5 év elteltével már termést hoznak, bár ekkor még a mennyiség visszafogott lehet. A pekándiófa megjelenése és termete miatt dísznövényként is kiváló, néhány példánya akár több száz évig is élhet, így akár családi örökség is lehet.

Duplán megéri!

A pekándió részben öntermékeny, mivel a tapasztalatok szerint a megfelelő beporzás és termésképzés biztosítása érdekében porzópárra van szüksége. A fajtáknál ügyeljünk a megfelelő pollenadó kiválasztására. Ha lehetőség van rá, egyidőben telepítsük a fákat.

Húzzuk ki a gazokat

Kertünkben keressünk napos, meleg, de szélvédett területet, ahol optimális körülmények között fejlődhet. A pangó vizet nem kedveli, ezért a legjobb, ha a talaja jó vízelvezetésű, ugyanakkor tápanyagban gazdag. Az ültetés előtt elengedhetetlen, hogy a környezetéből eltávolítsuk a gyomokat, így biztosítva, hogy minden rendelkezésre álló tápanyagot hasznosíthasson a növekedéséhez és fejlődéséhez.