Borzalmas időszak: ez vár Sallai Nórára, miután felébred az altatásból

Az egész országot megrázta a szörnyű hír, hogy a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra és kisfia, Bende súlyos autóbalesetet szenvedett szeptember 27-én, a kora esti órákban. Nóra és a gyermeke a játszótérről tartottak hazafelé, amikor beléjük rohant egy száguldó BMW.

Renegetegen adtak vért Sallai Nóra színésznőnek

Forrás: Hot!

Sallai Nóra balesete

„A BMW is Dunaharaszti felől jött, mi a barátaimmal bent voltunk a játszótéren, igazából beszélgettünk. Köszönni sem volt időm, amikor hallottuk a csattanást. A barátaim egyből kirohantak, én kinéztem először a kerítésen, amikor megláttam a felborult autót, akkor indultam el én is ki. Amikor kiértem, addigra már egy pár ember itt volt, akik nézték, hogy mi történt az autókkal. Hangos ordibálás hallatszott mind a két autó irányából, sokan meg voltak rémülve. Az autók mellett egy nőt találtam, aki kétségbe volt esve, igazából szerintem sokkot kapott. Tőle kérdeztem, hogy jól van-e, és ő adta a kezembe a diszpécsert, hogy beszéljek vele inkább én. Akkor a kisfiút néztük meg, akkor szerintem neki már nem volt pulzusa. Én átmentem az anyukához, addig a kisfiút kettő-három férfi kiszedte. Az anyuka megmozdította a könyökét, és akkor láttam, hogy vért köhög és hörög. A diszpécser mondta, hogy szedjük ki, viszont az ajtó be volt szorulva, négy férfi tépte le az ajtót..." - mesélte lapunknak egy 15 éves lány, aki a baleset szemtanúja volt.

A színésznőt és kisfiát kórházba szállították, de nem ugyanabba az intézménybe. Mindkettőjüket az intenzív osztályon ápolták - Nórát még most is. A család két intézmény között ingázott, ameddig a kis Bende élt - a gyermek másfél hét küzdelem után feladta a harcot.

Sallai Nóra még nem tudja, hogy Bende már nem él

Sallai Nóra állapota még mindig válságos, bár férje kedden arról számolt be, hogy egy kicsit jobban van. Úgy tudni, a színésznőre több műtét is vár. Nóra azonban még nem tudja, hogy elvesztette gyermekét. Ha felébred, élete legborzalmasabb hírével szembesül, nagyon nehéz időszak áll előtte - testileg és lelkileg is.

Szegedi László szakápoló, intenzív terápiás főápoló korábban elmesélte, hogy általánosságban mi történhetett Sallai Nóra színésznővel.