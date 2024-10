Fúj! Ezért nem érdemes használni a szállodai vasalót

A szállodai vasalókat számos vendég használja egymás után, és sokan nem gondolnak arra, hogy egy ruhavasalás során különböző szennyeződések, hajszálak, vagy éppen baktériumok maradhatnak a vasaló felületén. Az, hogy a vasalót mennyire tisztítják rendszeresen, kérdéses, és ezeket az eszközöket általában nem fertőtlenítik a vendégek között. A kosz és a baktériumok könnyen átkerülhetnek a ruhádra, ami különösen problémás lehet, ha érzékeny a bőröd vagy allergiás reakciókra hajlamos vagy.

Szállodai vasaló - Van, aki pizzát süt rajta

Forrás: Shutterstock

Szállodai vasaló: több kárt okoz, mint amennyi haszna van

Ruhák károsodásának kockázata

Egy szállodai vasaló állapota gyakran elhanyagolt. A vasaló elöregedése, a helytelen karbantartás, vagy a vízkövesedés miatt a vasaló talpa sérülhet, ami könnyen megkarcolhatja vagy akár elégetheti a ruhákat. Ezen felül a víztartályban maradt, nem tisztított víz rozsdát vagy más lerakódásokat okozhat, amelyek a vasalás közben kiszivároghatnak, és foltokat hagyhatnak a ruhákon.

Tűzveszély

Nem minden szálloda figyel oda a vasalók rendszeres karbantartására, ami akár tűzveszélyes is lehet. A régi, rosszul működő vasalók túlmelegedhetnek, rövidzárlatot okozhatnak, vagy nem kapcsolnak ki automatikusan, ami veszélyt jelenthet nemcsak a ruhákra, hanem az egész szobára is.

Alternatív felhasználási módok – Amit talán nem akarsz tudni

Talán a legmeglepőbb ok, amiért nem érdemes a szállodai vasalót a kezünkbe venni, hogy sokan nem hagyományos célra használják. Számos történet kering arról, hogy a vasalókat gyors ételkészítésre- például szendvicsek sütésére és pizzaszelet melegítésére vetették be, vagyis a felületek nemcsak koszosak lehetnek, de ételmaradékokat is találhatunk rajtuk.

Kényelmesebb alternatívák

A modern szállodákban már egyre gyakrabban elérhetőek ruhagőzölők, amelyek kíméletesebb megoldást nyújtanak a gyűrött ruhák gyors rendbetételére. Ezek az eszközök kevésbé károsítják a textíliákat, és általában higiénikusabbak is. Ha viszont nincs ilyen lehetőség, érdemes lehet saját hordozható vasalót vagy gőzölőt vinni, így biztosan tudod, hogy az eszköz tiszta és jól karbantartott.